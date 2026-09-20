ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تکمیل کادر افسری خود، از میان جوانان علاقه‌مند، مومن و مستعد، از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد. متقاضیان استان زنجان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاوره به مرکز گزینش و استخدام این استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد، فراخوان جذب دانشجو برای دانشگاه‌های افسری خود را منتشر کرد. این فرایند که از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود، فرصتی مناسب برای جوانان علاقه‌مند به فعالیت در نیرو‌های مسلح فراهم آورده است.

بنا بر اعلام مرکز گزینش و استخدام ارتش در استان زنجان دواطلبان جهت مشاوره و انتخاب رشته به رئیس مرکز استان زنجان، سرهنگ اداری میثم هدایتی مراجعه کنند.

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و امتیازات داوطلبان در وبگاه زیر قابل مشاهده است: https://gozinesh.aja.ir

آدرس مرکز عضویابی، گزینش و استخدام زنجان اتوبان ۲۲ بهمن، بالاتر از چهارراه ارتش، روبروی تیپ ۲۱۶

کانال اطلاع‌رسانی (ایتا):https://eitaa.com/stekhdam۲۱۶Zanjan

ثبت‌نام مقطع درجه‌داری:

ثبت نام اینترنتی مقطع درجه داری ارتش

جهت دریافت نمره عضویابی حتما یکی از کد‌های معرف را وارد کنید.

کد معرف مرکز عضویابی و گزینش و استخدام زنجان (۲۴۴۰۱)

مهلت ثبت نام: تا ۱۵ مهر ماه

وارد سایت گزینش آجا شوید.

https://gozinesh.aja.ir

بعد از نهایی شدن ثبت نام، پرینت ثبت نام خود را به مرکز تحویل و لذا مدارک ذکر شده در سایت جهت تکمیل پرونده آماده داشته باشید و در زمان انجام فرایند معاینات پزشکی که متعاقبا از طریق تماس تلفنی به شما ابلاغ می‌گردد، به همراه پوشه آبی جهت بررسی به مرکز ارائه دهید.

آدرس مرکز عضویابی، گزینش و استخدام زنجان اتوبان ۲۲ بهمن، بالاتر از چهارراه ارتش، روبروی تیپ ۲۱۶ می باشد.