به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، بررسی میزان حداکثر رطوبت نسبی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۲۸ شهریور تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ماهشهر با ۹۲ درصد، هندیجان با ۸۹ درصد و رامشیر با ۸۷ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کرده‌اند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در آغاجاری و امیدیه ۸۳ درصد، صفی‌آباد دزفول ۷۱ درصد، بهبهان و گتوند ۷۰ درصد، شوشتر ۶۴ درصد، رامهرمز ۶۲ درصد و اهواز ۵۹ درصد گزارش شده است.

در دیگر ایستگاه‌ها نیز شوش ۵۳ درصد، ایذه ۴۸ درصد، آبادان و کشاورزی اهواز ۴۶ درصد، بستان ۴۳ درصد، شادگان ۴۲ درصد، هویزه ۳۸ درصد، مسجدسلیمان و هفتکل ۳۰ درصد، لالی ۲۹ درصد، حسینیه ۲۷ درصد و دزپارت ۲۵ درصد ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه‌های استان ۵۶ درصد بوده و کمترین میزان رطوبت با ۲۵ درصد در دزپارت به ثبت رسیده است.