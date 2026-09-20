به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی که در وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به تعامل مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر با رسانه‌ها اظهار کرد: این مرکز خود را در برابر مردم و رسانه‌ها پاسخگو می‌داند و تلاش کرده است در سال‌های گذشته، اطلاعات و آمار مربوط به بیماری‌های واگیر را به‌صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

وی افزود: هر زمان که روند افزایشی در موارد بیماری‌ها مشاهده شده، تلاش کرده‌ایم اطلاع‌رسانی لازم انجام شود و درباره موج‌های آنفلوانزا یا کرونا نیز در زمان مشاهده افزایش موارد، اطلاع‌رسانی و هشدار‌های مورد نیاز ارائه شده است.

مرادی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد تنش و نگرانی غیرضروری در جامعه گفت: اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ارائه اطلاعات درست به مردم، از ایجاد نگرانی و تنش‌هایی که به حل مسئله کمک نمی‌کند نیز جلوگیری شود.

سه توصیه مهم برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، بیماری‌های تنفسی را یکی از موضوعات مهم این دوره دانست و گفت: با سرد شدن هوا، شرایط اقلیمی برای تکثیر، انتشار و انتقال برخی عفونت‌های تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوانزا مساعدتر می‌شود. همچنین تجمع تعداد زیادی از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی می‌تواند احتمال انتقال بیماری‌ها را افزایش دهد.

وی سه اقدام اساسی را برای کاهش خطر انتقال بیماری‌های تنفسی در مدارس مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست، تهویه مناسب کلاس‌هاست که باید مورد توجه مدارس قرار گیرد. دوم، آموزش دانش‌آموزان درباره آداب تنفسی و رعایت بهداشت دست است و سوم اینکه کودکان بیمار، به‌ویژه کودکانی که علائم بیماری تنفسی دارند، تا زمان بهبودی به مدرسه فرستاده نشوند.

مرادی ادامه داد: فرستادن کودک بیمار به مدرسه نه‌تنها می‌تواند روند بهبودی او را دشوارتر کند، بلکه احتمال انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین کودکی که بیمار است نباید برای حضور در مدرسه تحت فشار قرار گیرد.

نباید با هر بهانه‌ای مدارس را تعطیل کنیم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت حضور دانش‌آموزان در محیط مدرسه گفت: آموزش فقط خواندن کتاب نیست و محیط آموزشی در رشد آموزشی و اجتماعی کودکان نقش مهمی دارد.

وی افزود: تجربه دوران کرونا نشان داد که تعطیلی مدارس می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید ضمن توجه جدی به سلامت دانش‌آموزان، از تصمیم‌هایی که بدون پشتوانه منطقی، عینی و فنی به تعطیلی مدارس منجر می‌شود، پرهیز کرد.

مرادی تأکید کرد: سلامت دانش‌آموزان برای ما اهمیت دارد، اما نباید با هر بهانه‌ای دانش‌آموزان را از مدرسه محروم کنیم. هدف باید ایجاد تعادل میان حفظ سلامت و استمرار آموزش باشد.

وی با اشاره به آنفلوانزا گفت: در سال گذشته شاهد موجی از آنفلوانزا بودیم و با توجه به تغییراتی که در این بیماری ایجاد شده بود، کودکان نیز درگیر شدند. موارد بیماری در شهر‌های مختلف تحت پایش قرار گرفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز این روند را کنترل کردند.

مرادی ادامه داد: هر زمان که در منطقه‌ای شرایط به‌گونه‌ای بود که نیاز به اعمال محدودیت‌های بیشتر وجود داشت، این اقدامات انجام شد و خوشبختانه بیماری کنترل شد.

وی واکسیناسیون را نیز از توصیه‌های مهم برای پیشگیری دانست و گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها این است که واکسیناسیون کودکان کامل باشد؛ با رعایت این موضوع، آنفلوانزا نمی‌تواند به یک خطر بسیار مهم تبدیل شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به بیماری‌های منتقله از آب و غذا اظهار کرد: با بازگشایی مدارس باید موضوع بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی رعایت بهداشت دست، شست‌وشوی دست‌ها پیش و پس از صرف غذا و پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی، مصرف آب آشامیدنی سالم و استفاده از غذای سالم را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در این زمینه برشمرد.

مرادی همچنین تأکید کرد: دانش‌آموزی که علائم گوارشی دارد نیز نباید به مدرسه فرستاده شود تا هم روند بهبودی او با مشکل مواجه نشود و هم از انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود.