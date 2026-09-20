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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان، بر ضرورت بررسی میدانی و راستیآزمایی وضعیت سوخت دوم نانواییها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیانمهر گفت: با توجه به احتمال افت فشار گاز در فصل زمستان، باید پیش از بروز مشکل، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین نانواییها فراهم شود.
معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر تشکیل گروههای مشترک برای بازدید از نانواییهای شهرستانها افزود: وضعیت سوخت جایگزین باید بهصورت واقعی و میدانی بررسی و تعداد نانواییهای فاقد کپسول و تجهیزات مورد نیاز احصا شود تا کمبودها در کوتاهترین زمان برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای فرمانداران درباره کمبود آرد و نارضایتیهای موجود، بر تشدید نظارت بر روند توزیع آرد تأکید کرد و گفت: اتحادیه نانوایان، فرمانداریها، کارگروههای شهرستانی و دستگاههای نظارتی باید با جدیت بیشتری بر نحوه توزیع و مصرف آرد نظارت کنند.
کیانمهر با تأکید بر حضور و پیگیری مستقیم در مانورهای سوخت جایگزین نانواییها اظهار کرد: از این پس شخصاً در تمامی مانورهای شهرستانها حضور خواهم داشت و وضعیت سوخت جایگزین نانواییها در هر ۱۴ شهرستان و حتی شهرهای کوچک استان بهصورت میدانی راستیآزمایی خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق شرایط موجود، گزارش قابل اتکایی از میزان آمادگی نانواییها ارائه شود.