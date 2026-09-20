به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از روند اجرای بیمارستان مادر و کودک بوشهر، موسوم به بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س)، بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را مورد بررسی قرار داد.

این بیمارستان با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع و ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی در حال ساخت است و پیش‌بینی شده، خدمات تخصصی مرتبط با حوزه زنان، زایمان، کودکان، جراحی و بیماری‌های عفونی و داخلی ارائه کند.

این مجموعه شامل ۵۰ تخت بستری کودکان، ۲۳ تخت زنان و زایمان، ۲۳ تخت جراحی و ۳۴ تخت عفونی و داخلی است و ۵۰ تخت نیز برای سایر رشته‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.

همچنین ۱۲ اتاق زایمان، ۶ اتاق عمل و ۱۴ تخت اقامتی مادران برای این بیمارستان پیش‌بینی شده است.