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ساخت این بیمارستان نیمه اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز شد و هماکنون ۷۷ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از روند اجرای بیمارستان مادر و کودک بوشهر، موسوم به بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س)، بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را مورد بررسی قرار داد.
این بیمارستان با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع و ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی در حال ساخت است و پیشبینی شده، خدمات تخصصی مرتبط با حوزه زنان، زایمان، کودکان، جراحی و بیماریهای عفونی و داخلی ارائه کند.
این مجموعه شامل ۵۰ تخت بستری کودکان، ۲۳ تخت زنان و زایمان، ۲۳ تخت جراحی و ۳۴ تخت عفونی و داخلی است و ۵۰ تخت نیز برای سایر رشتههای مرتبط در نظر گرفته شده است.
همچنین ۱۲ اتاق زایمان، ۶ اتاق عمل و ۱۴ تخت اقامتی مادران برای این بیمارستان پیشبینی شده است.