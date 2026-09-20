مراسم اهدای ۳۰۰ دستگاه ویلچر و پک تحصیلی ویژه توان‌خواهان دانش‌آموز و نیازمند با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی و استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: خدارا شاکریم در آستانه سال تحصیلی جدید این امکان فراهم شده تا ۳۰۰ دستگاه ویلچر در اختیار فرزندان توان یاب ما قرار بگیرد که مرحله اول است و امیدواریم با مقدماتی که فراهم شده، نیاز مابقی این دانش آموزان نیز به زودی تأمین شود.

غلامحسین مظفری با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) که تأکید کرده باید فرصت‌ها را قدر دانست، افزود: این فرصت‌ها نعمتی است که شکرگزاری آن با خیررساندن به دیگران انجام می‌شود از جمله این فرصت‌ها و مظاهر خدمت رسانی، همین مشارکت خیران نیک اندیش در مسیر توانمندسازی جامعه مددجویان است.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی نیز گفت: این مراسم به همت خیران به ویژه یادبود ۲ نفر از خیران نیک اندیش مرحوم دکتر امیر عقیلی و نیز خادم الحسین (ع) حاج قربان شاه حسینی برگزار شد.

مهدی برجی افزود: هم اینک حدود هفت هزار و ۸۰۰ فرد دارای معلولیت در مراکز شبانه‌روزی استان خراسان رضوی نگهداری می‌شوند.

وی ادامه داد: این افراد عموما دارای معلولیت شدید جسمی- حرکتی یا ذهنی هستند و در مواردی خانواده‌ها توان نگهداری از آنان را ندارد برخی از این افراد نیز مجهول‌الهویه هستند و امکان بازگشت به خانواده برای آنان وجود ندارد.

وی بیان کرد: این افراد در ۱۴۸ مرکز شبانه‌روزی استان خدمات دریافت می‌کنند، اما در کنار آنان، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت شدید توسط خانواده‌هایشان در منزل نگهداری می‌شوند.

برجی گفت: اداره کل بهزیستی خراسان رضوی هم اینک حدود ۱۴۱ هزار فرد دارای معلولیت را تحت پوشش دارد که از این تعداد حدود ۱۰۵ هزارنفر مستمری دریافت می‌کنند.

وی افزود: ما در خراسان رضوی بیش از ۶۳ هزار توانیاب فقط در حوزه معلولین جسمی حرکتی داریم که همه آنها تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان هستند که بخشی از این افراد نیز دانش‌آموز و دانشجو هستند و تلاش ما این بوده که امسال پیش از آغاز سال تحصیلی به ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان، ویلچر‌های ویژه دانش آموزی تقدیم کنیم.

وی تصریح کرد: اداره کل بهزیستی خراسان رضوی دارای ۱۵ هزار دانش آموز توانخواه و نیازمند است. هزینه خرید این ۳۰۰ ویلچر و پک‌های تحصیلی دانش‌آموزی ۶۰ میلیارد ریال شده است.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن دیدار با فرزندان بهشتی آسایشگاه معلولان شهید بهشتی از کارگاه‌های آموزشی و توانبخشی آسایشگاه و نیز موسسه خیریه بوستان شکوه‌مهر بازدید کردند.