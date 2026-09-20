مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در نشست بررسی مسائل روستاها و مناطق محروم، از تداوم برنامه‌های توسعه‌ای برای ارتقای راه‌های روستایی استان با استفاده از ظرفیت‌های ملی، استانی و مشارکتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در نشست مشترک عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: توسعه راه‌های روستایی یکی از محورهای مهم برنامه‌های عمرانی استان است و در این راستا اقدامات گسترده‌ای برای بهسازی، آسفالت و ارتقای سطح دسترسی روستاها در حال انجام است.

وی افزود: آذربایجان‌غربی دارای حدود ۸ هزار و ۲۴ کیلومتر راه روستایی است که تاکنون حدود ۵ هزار کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده و برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل مسیرهای باقی‌مانده با جدیت دنبال می‌شود.

شکری با اشاره به ارتقای شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته گفت: با اقدامات انجام‌شده طی سال‌های اخیر، این شاخص از حدود ۷۸ درصد به ۸۱.۸۲ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده شتاب مناسب پروژه‌های توسعه راه روستایی در سطح استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۱۰ کیلومتر پروژه راه روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای دسترسی روستاها، تسهیل تردد و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناطق روستایی داشته باشد.

وی همچنین از اجرای حدود ۳۷۹ کیلومتر پروژه راه روستایی با استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی خبر داد و افزود: بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، معادن و خیرین یکی از رویکردهای مؤثر برای تسریع در توسعه راه‌های روستایی استان است و این ظرفیت با حمایت مدیریت ارشد استان در حال گسترش است.

شکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های روستایی نیز اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۵ قرارداد به طول ۲۵۵ کیلومتر در حوزه نگهداری و روکش راه‌های روستایی اجرا شد و در سال جاری نیز ۱۵ قرارداد به طول ۱۵۸ کیلومتر در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی استفاده از ظرفیت قیر تهاتری و منابع مکمل را نیز از ابزارهای مؤثر برای سرعت‌بخشی به پروژه‌های راه روستایی عنوان کرد و گفت: استفاده از روش‌های متنوع تأمین منابع می‌تواند زمینه اجرای گسترده‌تر پروژه‌ها و افزایش سرعت توسعه شبکه راه‌های روستایی را فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در تقویت اقتصاد روستا، بهبود دسترسی، حمایت از بخش کشاورزی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی دارد و با حمایت دولت، استاندار آذربایجان‌غربی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.