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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری برونشهری مدل سال ۱۳۸۱ و پایینتر از ابتدای سال ۱۴۰۶ در سطح کشور و استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و در راستای اجرای اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی سفرهای جادهای، کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مسافر، در مرحله نخست طرح، فعالیت ناوگان اتوبوس بینشهری با سال ساخت ۱۳۸۱ و پایینتر از آن، از ابتدای سال ۱۴۰۶ در بخش حملونقل عمومی ممنوع خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، اتوبوسهای مشمول امکان اخذ صورت وضعیت برای تردد را نخواهند داشت و در پی آن تخصیص سوخت بر اساس پیمایش آنها متوقف شده و با محدودیتهایی از قبیل ممنوعیت تردد، عدم امکان نقل و انتقال و تعویض پلاک به کلانشهرها روبهرو خواهند شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با تشریح تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده برای رانندگان و مالکان ناوگان تصریح کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و بر اساس بند (پ) ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان جایگزینی این ناوگان از محل تولیدات کارخانجات داخلی و همچنین واردات اتوبوس فراهم شده است. متقاضیان میتوانند از تسهیلات بلندمدت ۵ ساله با نرخ سود ۱۱ درصد بهرهمند شوند.
غزیعلی با تأکید بر اطلاعرسانی به تشکلها و انجمنهای صنفی کارفرمایی و کارگری بخش مسافر استان، خاطرنشان کرد: «از کلیه مالکان اتوبوسهای فرسوده مشمول طرح در استان خوزستان دعوت میشود در اسرع وقت با مراجعه به سامانه www.nnhk.ir ثبتنام اولیه خود را انجام دهند تا فرآیند معرفی آنها برای استفاده از تسهیلات نوسازی از طریق تولید داخل (به شرط اسقاط) یا واردات اتوبوس بدون وقفه پیگیری شود.
وی در پایان یادآور شد: تداوم فعالیت ناوگان در محدوده سن فرسودگی صرفاً تا زمان ایجاد شرایط جایگزینی و نوسازی امکانپذیر است؛ لذا با توجه به مهلت تعیینشده و فراهم بودن بستر تسهیلات، ضروری است مالکان محترم پیش از آغاز سال ۱۴۰۶ و اعمال محدودیتهای قانونی تردد، نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام نمایند.