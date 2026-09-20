همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با هدف پاسداشت تلاش‌های روایتگران و ثبت‌کنندگان وقایع جنگ رمضان، آیین «سپاس راویان جنگ رمضان» با حضور مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و معاون صدای سازمان صداوسیما در رادیو صبا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن روز‌های جنگ، بر ضرورت ثبت و روایت درست وقایع این دوران تأکید کرد و گفت: رادیو صبا در روز‌های جنگ تحمیلی سوم (رمضان) تلاش کرد در کنار مخاطبان خود حضور داشته باشد و با تولید و پخش برنامه‌های مرتبط، همراهی رسانه‌ای خود را با مردم حفظ کند.

وی با بیان اینکه رسانه در شرایط جنگی نقشی مهم در حفظ ارتباط با مردم و ثبت وقایع دارد، افزود: همکاران رادیو صبا در این ایام تلاش کردند وظیفه رسانه‌ای خود را به‌درستی انجام دهند و روایتگر لحظات و اتفاقاتی باشند که مردم در آن روز‌ها تجربه کردند.

از این رو، در آستانه هفته دفاع مقدس تصمیم گرفتیم از تلاش‌ها و زحمات همکاران و راویانی که در این مسیر نقش‌آفرین بودند، قدردانی کنیم.

افتخاری درباره برگزاری آیین «سپاس راویان جنگ رمضان» افزود: این مراسم با هدف تقدیر از زحمات همکاران رادیو صبا در ایام جنگ رمضان و پاسداشت تلاش‌های آنان در ثبت و انتقال روایت‌های این دوران برگزار می‌شود.

این آیین با حضور مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و معاون صدای سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

مدیر رادیو صبا درباره اهمیت نقش راویان در ثبت تاریخ شفاهی جنگ گفت: اگر تلاش راویان و افرادی که وقایع جنگ را از نزدیک دیده و ثبت کرده‌اند، وجود نداشته باشد، تصاویر واقعی و روایت‌های دقیق از رخداد‌هایی مانند جنگ رمضان در اختیار نسل‌های آینده قرار نخواهد گرفت و تاریخ ممکن است با خلأ‌ها و ابهام‌هایی مواجه شود.

بنابراین، باید جایگاه راویان را ارج نهاد و از زحمات آنان تجلیل کرد تا با انگیزه بیشتری به ثبت و انتقال روایت‌های مقاومت و حماسه مردم بپردازند.

وی ادامه داد: روایتگران و فعالان عرصه ثبت خاطرات دفاع مقدس، حلقه واسط میان تجربه‌های نسل حاضر و آیندگان هستند. آنچه امروز از روز‌های دشوار جنگ و ایستادگی مردم در اختیار داریم، حاصل تلاش همین افراد برای ثبت جزئیات و واقعیت‌های آن دوران است و پاسداشت آنان در حقیقت پاسداشت بخشی از تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.

افتخاری درباره تداوم برگزاری این آیین نیز گفت: امیدواریم دیگر سرزمین ما درگیر هیچ جنگی نشود، اما تقدیر از همکاران و قدردانی از تلاش‌های آنان همواره از سنت‌های رادیو صبا بوده و این شبکه در مناسبت‌های مختلف تلاش کرده است از زحمات نیرو‌های خود تجلیل کند.

مدیر رادیو صبا در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از جریان روایتگری دفاع مقدس عنوان کرد: من به عنوان یک مسئول فرهنگی کشور باید همواره به توصیه رهبر شهید عمل کنم و روایت پیروزی‌هایی را که حاصل مقاومت مردم است، در دستور کار داشته باشم.

سایر مسئولان فرهنگی نیز باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر ایفا کنند و با فراهم کردن زمینه‌های لازم، به استمرار و تقویت جریان روایتگری دفاع مقدس کمک کنند.

آیین «سپاس راویان جنگ رمضان» دوشنبه ۳۰ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدا برگزار می‌شود و طی آن از تلاش‌های راویان و همکاران رادیو صبا در ایام جنگ رمضان تقدیر خواهد شد.