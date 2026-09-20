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دبیرکل حزب الله در پیامی به کنفرانس «شهید مقاومت» گفت: ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شد و مقاومت تنها راه آزادی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به کنفرانس «شهید مقاومت» که به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس «سازمان دانشجویان امامیه» در پاکستان برگزار شد، گفت: باعث خوشحالی من است که در پنجاه و پنجمین سالگرد کنفرانس دانشجویان که «سازمان دانشجویان امامیه» در پاکستان برگزار میکند، در میان شما باشم. این کنفرانس به ویژه با توجه به سرفصل اصلی آن یعنی شهید مقاومت، کنفرانس مهمی است.
دبیرکل حزب الله افزود: این یک ایده بزرگ است و موضوع هم شایسته آن است که به تفصیل مورد بحث قرار گیرد. چرا که در واقع ما فرزندان رهبری و فرزندان رسالت هستیم. این رسالت اسلامی که از ما میخواهد زیر سقف رهبریِ پیامبرمان حضرت محمد (ص) باشیم. چرا که خداوند متعال فرموده است: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً برای شما در [روش و رفتار]پیامبر خدا الگوی نیکویی است. همچنین تمام کسانی که در مسیر پیامبر (ص) و اهل بیت مطهر ایشان حرکت میکنند، پشتیبان اصلی برای روشن کردن راه پیش روی ما هستند، تا بهتر ببینیم و به آنها اقتدا کنیم و در محضر خداوند دینی به گردن نداشته باشیم و رضایت او را در این مسیر جلب کنیم.
نعیم قاسم همچنین تاکید کرد: کنفرانس شهید مقاومت بر دو شخصیت عظیم و بزرگ یعنی امام شهید و رهبر خامنهای قدس سره و سید شهدای امت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه تمرکز کرده است. این دو شخصیت از فرزندان ولایت و در این مسیر بزرگ بودهاند.
دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: سخنانم را با این آیه کریمه آغاز میکنم؛ خداوند متعال فرموده است: اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ ۖوَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ: خدا سرپرست و یار کسانی است که ایمان آوردهاند؛ آنان را از تاریکیها [ی جهل، شرک، فسق وفجور] به سوی نورِ [ایمان، اخلاق حسنه و تقوا]بیرون میبرد؛ و کسانی که کافر شدند، سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از نور به سوی تاریکیها بیرون میبرند؛ آنان اهل آتشاند و قطعاً در آنجا جاودانهاند.
نعیم قاسم افزود: چگونه با خداوند متعال همراه باشیم؟ و چگونه از تاریکیها به سمت نور خارج شویم؟ خداوند سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آوردهاند؛ کسانی که ایمان آوردهاند، خداوند آنها را از تاریکیها به سمت نور خارج میکند؛ از طریق رسالت جامع و فراگیر که اسلام است و همچنین از طریق اقتدا به پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان علیهم السلام و این مسیر ما را از طریق ولی فقیه و کسانی در مسیر او هستند، به تمام رهبرانی متصل میکند که در طول تاریخ آمدهاند، در آینده میآیند و یا اکنون حضور دارند. امام خامنهای قدس سره، این شهید و قهرمان و مجاهد که دههها استوار و ثابت قدم ایستادند و برای تقویت این مسیر الهی تلاش کردند، فرمود: در درجه نخست، مهم این است که ما ایدهها و نقشه راه و ایدئولوژی خودمان را داشته باشیم و بدانیم میخواهیم چه کاری باید انجام دهیم و اهداف را ترسیم کنیم. از این رو، رسالت، منهج و شیوه، اسلام ناب و خالص محمدی در درجه نخست قرار دارد که ما از طریق اقتدا به ولی فقیه در مسیر محمد و آل محمد آن را تجلی میبخشیم.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: امام خامنهای شهید و بزرگ قدس سره همچنین فرمود: پیامبران فقط برای موعظه مردم نیامدند، بلکه موعظه و تبلیغ بخشی از مأموریت انبیا بوده است و همه آنها برای ساختن جامعهای مبعوث شدند که اساس آن ارزشهای الهی باشد. از این رو از مردمی که با اسلام و ولایت در ارتباط هستند و راه و روش قرآن کریم را برای زندگی، شریعت و مسیر خود انتخاب کردهاند، چه کاری باید انجام دهند؟ مطلوب این است که جامعه را بنیان بگذاریم؛ یعنی فقط ساختن فرد کفایت نمیکند و کافی نیست که شخص به تنهایی نماز بگذارد، روزه بگیرد، فریضه حج را به جا آورد و از خداوند متعال اطاعت کند، ولی در عین حال منزوی و دور از جامعه و امت خود باشد. خیر؛ مطلوب این است که شخص در قلب جامعه باشد. رسول خدا (ص) اسلام را آورد تا امتِ اسلام را بنا بگذارد و شریعت اسلام را به پا دارد. کجا شریعت اسلام را به پا دارد؟ در میان امت و جامعه. بر همین اساس است که امام شهید ما امام خامنهای قدس سره فرمود: جامعه هدف اصلی برای حرکت و اقدام انبیاست.
نعیم قاسم خاطرنشان کرد: موضوع سوم که امام شهید ما ذکر کرده و من به عنوان سرفصل این دیدار انتخابش کردهام، سخن گفتن ایشان درباره پیروی از خط امام خمینی (ره) است. ایشان فرمود: وصیتنامه امام خمینی (ره) را بخوانید، همان امامی که جهان را به لرزه درآورد. چرا که امام در این وصیتنامه ماندگار، متجلی شده و ظهور یافته است.
دبیرکل حزب الله افزود: وصیتنامه امام خمینی (ره) در واقع خلاصه این تجربه شاهکار و پیشگام است که در انقلاب مبارک اسلامی در قرن ۲۰ تجلی یافته و به تأسیس جمهوری اسلامی ایران در مسیر محمد و آل محمد علیهم السلام منجر شد. از این رو، رویکرد و شیوه اسلامی اساس است. ما پند مهمی را از امام و رهبر شهید میآموزیم مبنی بر اینکه باید شیوه اسلام اصیل را حمل کنیم و امت را بر این شیوه تربیت کنیم و امام خمینی (ره) پیشگام، مربی و معلم این زندگی باشد که ما با باید بر اساس آن عمل کنیم. این خلاصه مهمی است که ما از امام شهید و مقاوم میآموزیم.
نعیم قاسم تاکید کرد: اما سید ما سید شهدای امت سید حسن نصرالله که به حمل پرچم مقاومت در لبنان، فلسطین و کل منطقه متمایز شده و جهت گیری به سمت آرمان فلسطین است، چرا که محور و اساس به شمار میرود. شهید ما سید حسن، پیشگام در تربیت و تعیین مسیر برای حمل پرچم مقاومت در عرصه عملی بود. از این رو امکان ندارد که ما فضیلت و نیکیها یا آزادسازی انسان و سرزمین را محقق کنیم، اگر برای ما واضح نباشد که مسئله مرکزی چیست و چگونه باید برای تحقق این مسئله مرکزی، با دشمنان مواجه شویم. مسئله مرکزی مسئله فلسطین است. سید ما سید حسن فرمود: موضع ما در قبال فلسطین و قدس و مقدسات در فلسطین و ملت فلسطین و رژیم غاصب، موضعی اعتقادی، ایمانی، دینی، فقهی، شرعی و حقوقی است. به علاوه، مسئله فلسطین در عین حال یک مسئله انسانی، اخلاقی و غیر قابل امتیاز دادن یا تبدیل، سازش، مذاکره، فراموشی و نادیده گرفتن است. از این رو مسئله فسطین مسئله مرکزی است. این یک ویژگی است که شهید نصرالله آن را از امام خمینی گرفت و آموخت و بر آن تربیت یافت؛ امام خمینی (ره) که احیاگر این دین در قرن ۲۰ و پس از آن بوده و خواهد بود و ما از خیرات آن استفاده میکنیم.
دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: از این رو مسئله فلسطین مسئلهای مرکزی در سطح اعتقادی است که باید به آن ایمان و باور داشته باشیم و برای پیروزی آن تلاش کنیم با تمام توانی که به حسب جایگاه و کشورها و توانمندی و امکانات که در اختیار داریم. موضع مهمِ دوم مقاومت است؛ زیرا مسئله فلسطین و تقابل با استکبار و غده سرطانی یعنی اسرائیل جز با مقاومت ممکن نیست. از این رو رهبر شهید و سید ما سید حسن فرمودند مقاومت با تمام انواع و اشکال آن تنهاترین راه برای آزادسازی سرزمین و مقدسات و پس گرفتن حقوق است و تمام راههای دیگر هدر دادن وقت و نابود کردن فرصت هاست و جز به راه بن بست ختم نمیشود.
نعیم قاسم افزود: ما به صورت مستقیم در لبنان مقاومت را آزمودیم و دریافتیم که فقط مقاومت است که سرزمین و انسان را آزاد میکند، باعث اخراج ذلیلانه دشمن اسرائیلی میشود، پویایی و امکانات را به مسئله فلسطین باز میگرداند و زمینه بازگشت ملت فلسطین به سرزمین شان را فراهم و قدس را آزاد میکند. مقاومت با تمام اشکال آن اعم از نظامی، فرهنگی، سیاسی و تمام معانی دیگرمقاومت. مقاومت یعنی مخالفت و دست رد به سینه دشمن زدن و با او مقابله کردن و جنگیدن در صورت فراهم شدن شرایط و هر کسی بر حسب موضع و نقش خود. همه این نقشها برای آزادسازی فلسطین در کنار هم قرار میگیرند.
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: امر مطلوب، مقاومت است. سید ما و شهید مقاوم کسی بود که عشق مقاومت و دوست داشتن آن و وابستگی به مقاومت و مسئولیت مقاومت را تقویت و تثبیت کرد. از این رو ما در لبنان آزادسازی مهمی را در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ محقق کردیم و در نبرد طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ از مسئله فلسطین پشتیبانی کردیم و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ وارد دو جنگ بزرگ شدیم و همچنان در دایره جنگ و تقابل با دشمن اسرائیلی هستیم. همه اینها بر اساس ایمان ما به مقاومت و قدرت مقاومت نزد ما شکل گرفته است. ما میدانیم که به هیچ عنوان همسانی و تناسب نظامی با دشمن وجود ندارد و همچنین آگاه هستیم که طاغوت آمریکایی در کنار رژیم اسرائیل کار میکند و با تمام امکانات و توان به آن کمک میکند. ولی در عین حال میدانیم که ما صاحبان ایمان، دین، حق و سرزمین هستیم و باید به هر بهایی و هر سطح از فداکاری، مقاومت کنیم و پیروزی هم خواهد رسید ان شاءا لله. چرا که در مسیر مقاومت جان فشانی و قربانی دادن هم وجود دارد. نقطه مقابل مقاومت، تسلیم شدن و استعمار و به بندگی گرفته شدن است و اینکه هیچ قدرت و توانی نداشته باشیم. این در حالی است که ما باید به حول و قوت خداوند پناه ببریم و از آن طلب کمک کنیم.
نعیم قاسم خاطرنشان کرد: ما از زندگی دو شهید مقدس و بزرگ یعنی امام شهید و سید شهدای امت این درس را میآموزیم که باید بر خط اسلام باشیم و این اسلام را جامعه عمومیت دهیم و برای مقابله با چالشهای پیش روی خود مقاومت کنیم.
دبیرکل حزب الله افزود: از بزرگترین چالشها طاغوت آمریکایی است که میخواهد در جهان یکه تازی کند. آمریکا حتی تلاش میکند همراهان خود را مقهور گرداند و با آنها مقابله کند و ثروتها و منابعشان را بگیرد. این طاغوت آمریکایی از غده سرطانی یعنی دشمن اسرائیلی با تمام سلاح و امکانات حمایت میکند. شما هم اکنون شاهد هستید. اگر میخواهید بدترین مراحل و اشکال جنایت را بدانید، میتوانید به دشمن اسرائیلی و طاغوت آمریکایی اشاره کنید. اینها به جمهوری اسلامی ایران حتی در خلال مذاکره تجاوز کردند و این تجاوز را به بهانههای غیر قابل توجیه تکرار کردند. تجاوز به ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، دور کردن شریعت اسلامی از زندگی و از دور خارج کردن ایران به عنوان حامی و کمک کننده به مقاومان و مقاومت انجام شد. این خطر بزرگی بود. اما الحمدلله رهبری اسلامی در ایران با ملت، سپاه و تمام نیروهای موجود در داخل این کشور با هم برای مقابله با این چالش متحد و هماهنگ شدند. الحمدلله من به شما میگویم حتی اگر زمان طول بکشد و چند روز و ماه هم بگذرد، ایران پیروز شد. حتی اگر در لبنان هم چند روز و چند ماه طول بکشد، ما پیروزیم، زیرا ما استقامت کردیم و از اینکه ما را نابود کنند و اهدافشان را مححق سازند، جلوگیری کردیم. استقامت و پایداری به نظر مقاومت، بازداشتن دشمن از محقق کردن اهدافش است و اینکه به صورت تدریجی باید در میان دشمن شکاف و خللی ایجاد شود و حتی در سطح مادی سقوط کند و البته هنگامی که ما با ملت و اهل خود مصمم باشیم میتوانیم به نتیج مطلوب برسیم.
نعیم قاسم تاکید کرد: امروز مسئولیت جوانان و به ویژه جوانان در دانشگاه ها، مدارس و دانشکدهها سه مسئله است: نخست تربیت در مسیر استقامت و شرع خداوند متعال. چرا که خداوند فرموده قد افلح من زکاها. دوم، تلاش برای وحدت اسلامی بین سنی و شیعه و همه مذاهب. الحمدلله تجربه شما در پاکستان در تقویت وحدت اسلامی تجربه پیشگامانه است و ما این تجربه و آثار آن را شاهد هستیم. خداوند متعال فمروده إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ: و بی تردید این [اسلام] آیین [حقیقی] شماست در حالی که آیینی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید؛ و این اجرا کردن شریعت خداوند است. این وحدت باید ادامه یابد. سوم، مقاومت که به معنی آمادگی برای بخشیدن تمام داشتههای گرانبها و ارزشمند به خاطر برپا داشتن حق است هر کس به حسب توان خود. آنگونه که خداوند فرموده است: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی سَبیلِ اللهِ أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ در حقیقت مؤمنان فقط کسانیاند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند آنگاه شک و تردیدی نورزیدهاند و با اموالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند؛ آنان هستند که راستگویاناند.
دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: درود میفرستم به سازمان دانشجویان امامیه که من از برنامهها و برخی از دستاوردهای آن در طول دورههای گذشته مطلع شدهام. در واقع این اقدامی درخشان، سازنده، مهم و ولایی در مسیر پیامبر (ص) و اسلام ناب محمدی است و این همان راه نجات است ان شاء الله تعالی. شما در پاکستان در حال انجام کار بزرگ و مهمی هستد و ان شاء الله پیروزی همیشه برای خط اسلام، استقامت و مقاومت خواهد بود و شما در خط مقدم هستید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.