قالیباف:
دفاع مقدس، تجربهای آزموده شده برای حراست از عزت ملی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هفته دفاع مقدس، صرفاً بازخوانی یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه یک تجربه زیسته و آزموده شده برای حراست از استقلال و عزت ملی در برابر هجمه دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) گفت: در آستانه سالروز آغاز جنگ تحمیلی اول علیه ملت مقاوم ایران ۱۳۵۹ و هفته دفاع مقدس در ۳۱ شهریور هستیم. هفته دفاع مقدس صرفاً بازخوانی یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه یک تجربه زیسته و آزموده شده برای حراست از استقلال و عزت ملی در برابر هجمه دشمن است. اگر دیروز جبهه نبرد در مرزهای جغرافیایی خلاصه میشد امروز دفاع شکلی سیالتر و عمیقتر یافته است. ۳۱ شهریور ۵۹ آغاز یک تهاجم ناجوانمردانه به ایران عزیز ما بود که تازه از استبداد رژیم منحوس پهلوی رهایی یافته بود. اما جنگ تحمیلی اول نه تنها ما را زمین گیر نکرد بلکه مقاومت و ایستادگی مردم در هشت سال دفاع مقدس موتور خودباوری و استقلال بنیادین مان را در ۴۰ سال گذشته روشن کرد و کشور را به اهداف عالی انقلاب نزدیکتر نمود.
وی با بیان اینکه امروز در حال تکرار همان تجربه تاریخی هستیم، تاکید کرد: با این تفاوت که این بار مقاومت مردم ایران نه تنها ضامن امنیت ایران است بلکه با شکل دادن به نظم جدیدی در منطقه و جهان باعث گشایشهایی در حوزههای اقتصادی و استراتژیک خواهد شد. این ایستادگی با ارزش و تاریخی مردم همان طور که در دهه ۶۰، ایران مقتدر امروز را ساخت، امروز نیز ایران را به سطح جدیدی از اقتدار و شکوفایی خواهد رساند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن با هفته دفاع مقس تصریح کرد: تقارن پرمعنای این ایام با اول مهر و بازگشایی مدارس پیامی راهبردی در بطن خود دارد، کلاس درس سنگر نوین دفاع مقدس و یکی از ارکان بازدارندگی ملی است و حضور دانش آموزان ایران در سنگرهای تعلیم و تربیت پرچم ایستادگی ملت را برافراشته نگه میدارد. ما اجازه نخواهیم داد توهمات دشمن، نبض زندگی، تولید و دانش این مرز و بوم را کند کند؛ زیرا پویایی توقف ناپذیر مدارس، مظهر شکست راهبردی دشمن برای بازنمایی شرایط تعلیق است.
وی در ادامه صحبتهای خود خطاب به مردم گفت: در هفت ماه گذشته نشان دادهایم که در برابر تجاوزگری دست بسته نیستیم، منطق ما در مواجهه با دشمن پیشروی هوشمندانه و تحمیل اراده ملت ایران است. اما متاسفانه در فضای نخبگانی و سیاسی کشور دو خطای راهبردی وجود دارد که هر دو واقعیت را ساده انگاری میکنند. نخستین خطا نگاهی است که از جنگ سخن میگوید، اما هیچ افق و سازوکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد این نگاه با نفی هرگونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات، عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبرد.
قالیباف تصریح کرد: در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کم برآوردی از توان ملی است؛ ایران را ضعیف میپندارد و با هراس افکنی، نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را میپیچد. خطای اول کشور را در وضعیت بحران دائمی نگه میدارد و خطای دوم منابع و عزت ملی را پیش کش دشمن میکند و هر دو رویکرد خواسته دشمن برای برهم زدن انسجام و اتحاد کشور را محقق میسازد. ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد. یعنی در لحظه لازم با تمام توان نظامی که داریم دشمن را عقب زده و به او ضرباتی مهلک وارد نماییم، اما در زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آوردهایم و دشمن در ضعف است با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم تا اینکه با تحمیل شکست به دشمن و همچنین تقویت مولفههای قدرت خود به مرحله بازدارندگی برسیم.
وی ادامه داد: امروز در صحنه دیپلماسی نیز مواضع ما کاملاً روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. انتقال پیامها و تبیین شروط ما از طریق میانجیها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی میداند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکاییها اجرا نشود هیچ روزنهای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. امروز نظم کهنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدیدی را پیاده کنند. ما با تکیه بر اراده تاریخی ملت، تدبیر فرماندهان شجاع در صحنه و با امید به نسلی که امروز در کلاسهای درس مدرسه و حوزه و دانشگاه نشسته است نشان خواهیم داد که مسیر آینده نه با التماس بلکه با عقلانیت، شجاعت و مبارزه رقم خواهد خورد.