استاندار آذربایجانغربی:
مرز بازرگان پایلوت تحول تجارت مرزی است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات دولت برای توسعه مرزها گفت: مرز بازرگان باید بهعنوان پایلوت توسعه تجارت مرزی تکمیل شود و تردد و ترانزیت کالا از این مرز با کمترین مشکل، با سرعت و بهصورت ۲۴ ساعته انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی در جلسه ستاد توسعه فرصتهای اقتصادی مرزهای استان، با اشاره به مصوبه ۱۵ بندی دولت برای توسعه مرز بازرگان، افزود: دولت با اعتماد به مسئولان استان اختیارات و مأموریتهایی را واگذار کرده و لازم است دستگاههای اجرایی با مسئولیتپذیری، بدون اتلاف وقت و با ارائه گزارش هفتگی به هیئت دولت و ستاد ملی گذر، این تصمیمات را عملیاتی کنند.
وی همچنین تسریع در اجرای پروژههای راهسازی و زیرساختی را از الزامات ساماندهی مرزها دانسته و خاطرنشان کرد: مسیرهای مهم از جمله کریدور شمال به جنوب، ارومیه - تبریز، میاندوآب - سرچم و میاندوآب - شاهیندژ - تکاب باید در برنامه زمانبندی مشخص تکمیل شوند و اجرای این پروژهها مستقیماً بر رونق تجارت و تردد مرزی اثر خواهد گذاشت.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و تسهیل واردات و صادرات را از اولویتهای اصلی برشمرده و افزود: مرزهای استان امروز نقشی تاریخی در اقتصاد کشور دارند و همه دستگاههای مستقر در مرز باید با تصمیم واحد، هماهنگی کامل و فعالیت شبانهروزی عمل کنند.
رحمانی در پایان با بیان اینکه تجربه اجرای طرحهای توسعهای در بازرگان باید پس از تکمیل، در مرزهای پلدشت، رازی، سلماس، سرو، تمرچین و سردشت نیز به کار گرفته شود، اضافه کرد: تقویت مناطق مرزی با هدف ایجاد اشتغال، توسعه تجارت و مقابله با قاچاق دنبال میشود و مجوزها و سازوکارهایی که برخلاف منافع مردم و نظام باشد باید اصلاح یا لغو شود.