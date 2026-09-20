به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدعلی ویشکایی گفت: بر اساس هشدار دریایی صادرشده، امروز و فردا، ۲۹ و ۳۰ شهریور، مناطق ساحلی استان گیلان تحت تأثیر افزایش سرعت وزش باد و مواج شدن دریای خزر قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به احتمال نامساعد شدن شرایط برای فعالیت‌های دریایی افزود: مسافران، گردشگران و فعالان حوزه دریایی باید ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی و مدیریت بحران، از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در مناطق دریایی و ساحلی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان به شهروندان و مسافران توصیه کرد: هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.