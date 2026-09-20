معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: زیست‌بوم جدید برنامه درسی، تعویض چند جلد کتاب نیست؛ این طرح به معنای واقعی کلمه، تغییر «زمین بازی» آموزش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اعظم هارونی در نشست تخصصی «زیست‌بوم جدید برنامه درسی پایه اول ابتدایی گفت: دهه‌هاست که کودکان ما در پشت نیمکت‌های خشک و در حصار رونویسی‌ها گرفتار شده‌اند؛ زیست‌بوم جدید آمده است تا به این تک‌منبعی بودن پایان دهد و «بسته جامع تربیت و یادگیری» را جایگزین کند؛ بسته‌ای که شامل فیلم، بازی، فعالیت‌های دست‌ورزی و موقعیت‌های غنی یادگیری است.

وی در ترسیم نقش آموزگاران در این روش جدید افزود: در این ساختار، معلم، معمار موقعیت یادگیری و هدایت‌گر کنجکاوی‌های کودک است؛ و دانش‌آموز پایه اول باید مهارت زندگی، هویت‌یابی و ساحت‌های شش‌گانه تربیتی را در کلاس درس لمس کند، نه اینکه زیر بار محفوظات برود.

در این نشست، نقشه راه اجرایی طرح در چهار سطح عملیاتی برای مناطق سه‌گانه، مدیران مدارس، آموزگاران و راهبران برنامه درسی به تفصیل ابلاغ شد.

تبدیل کلاس‌های درس به فضا‌های منعطف با «گوشه‌های یادگیری» (بازی، کتابخوانی، دست‌ورزی)، برگزاری جلسات توجیهی برای تبیین مزیت‌های آموزشی این زیست‌بوم جدید، مستندسازی چالش‌ها و موفقیت‌ها به عنوان مؤلفان حقیقی کتاب‌های درسی آینده از جمله محور‌های اصلی این نقشه راه است.