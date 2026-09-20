معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در دیدار با جمعی از جانبازان خانه نور ایرانیان بصیر از تدوین برنامه ۵ ساله با ۶ هدف و ۲۶ راهبرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار ضمن خیر مقدم به جانبازان بصیر، اظهار کرد: از سیاست‌های ما در دوره جدید توانمندسازی جامعه معزز ایثارگری است. اگر ما در گذشته این موضوع را به صورت جدی‌تری پیگیری می‌کردیم قطعا ایثارگران و تشکل‌های ایثارگری، در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها همچون مولد سازی، امور فرهنگی و ... می‌توانستند اثربخشی قابل توجهی داشته باشند و بسیاری از مسائل کنونی رفع می‌شد. در گذشته خیلی به این موضوع اهتمام نشده است و ما درصدد هستیم با افزایش توانمندی ایثارگران، از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های مختلف استفاده لازم را داشته باشیم.

سید احمد موسوی در ادامه افزود: ما در بنیاد نیاز به طرح‌هایی داریم که توانایی حل مشکلات را داشته باشد. موضوع مهم بحث کرامت انسانی است. باید همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر پایه کرامت انسانی باشد. در این زمینه سه موضوع شفافیت، اثربخشی و پاسخگویی حائز اهمیت است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هر فعل و انفعالی در بنیاد انجام می‌شود باید شفافیت داشته باشد. تمامی برنامه‌ها، خدمات و فعالیت‌ها باید به صورت شفاف عنوان شود. موضوع دیگر اثربخشی است. فعالیت‌هایی که در بنیاد انجام می‌شود باید بر اساس مدل‌های اثربخشی صورت گیرد نه اینکه خروجی محور باشد. این که ما چقدر توانستیم مشکلات جامعه ایثارگری را حل کنیم اهمیت دارد.

دکتر موسوی در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در بنیاد بکارگیری اصول حمکرانی است و مشارکت از جمله اصول حکمرانی خوب است. ما نمی‌توانیم بدون مشارکت شما توفیقی داشته باشیم. شما لازم است در امور بنیاد و حتی کشور مشارکت داشته باشید و قطعا با مشارکت شما میتوان بهتر مسائل را مدیریت کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه گفت: باید بنیاد شهید و امور ایثارگران نظام‌مند باشد و از جزیره‌ای بودن دور شود. یکی از مشکلات بنیاد در حال حاضر جزیزه‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف است که این باید اصلاح شود.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر موضوع عدالت محوری عنوان کرد: ما به هیج عنوان اجازه بی‌عدالتی و تبعیض را نخواهیم داد و خود را خادم همه ایثارگران می‌دانیم و اصل عدالت یکی از محوری‌ترین اصول برای ما در بنیاد است. همچین انضباط مالی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما برای حل مسائل و نظامند کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران باید هدف‌گذاری داشته باشیم. ما ۶ هدف و ۲۶ راهبرد و برنامه ۵ ساله برای بنیاد تدوین کردیم و در چهار سطح عالی، استانی، پشتیبانی مستقیم و پشتیبانی غیر مستقیم امور انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهم و کاربردی که در این دوره مد نظر قرار گرفت مدیریت مورد است. در این طرح ما به جامعه ایثارگری مراجعه می‌کنیم و پیگیر مسائل آنان خواهیم بود. این طرح به زودی اجرایی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: یک شورای پیگیری به مدیریت صمد کمالی مشاور پیگیری امور خانواده شهدا و ایثارگران تشکیل شود که بر اساس آن مشارکت عزیزان به صورت ساختاری انجام شود. همچنین ماهانه جلساتی با حضور جانبازان و تشکل‌های مختلف برگزار و مسائل عنوان شده پیگیری شود.