رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۴۹ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت امروز جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی نیز در نیمه جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان و جاده‌های مواصلاتی پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: در بیست و چهار ساعت گذشته میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۴۹ درصد بوده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در آبادان و خرمشهر ۴۸ درجه و کمترین دما ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۲۵ درصد گزارش شده است.