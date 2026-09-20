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رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۴۹ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت امروز جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی نیز در نیمه جنوبی و بخشهایی از مرکز استان و جادههای مواصلاتی پیش بینی میشود.
او ادامه داد: در بیست و چهار ساعت گذشته میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر را ۴۹ درصد بوده است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در آبادان و خرمشهر ۴۸ درجه و کمترین دما ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا ۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۲۵ درصد گزارش شده است.