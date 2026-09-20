به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی با اشاره به خرید انواع محصولات افزود: تاکنون ۲ هزار تن سیب درختی صنعتی، ۲۰۰ تن انگور و ۱۰۰ تن گوجه فرنگی به قیمت روز از کشاورزان خریداری شده است.

وی خاطر نشان کرد: آخرین قیمت امروز در خرید سیب صنعتی ۲۲۵ هزار ریال، گوجه فرنگی ۳۱۰ هزار ریال و انگور ۳۵۰ هزار ریال از قرار هر کیلوگرم بود که در ۲۵ مرکز خرید تعاون روستایی استان انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: فعالیت شبکه تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات کشاورزی همچنان مستمر بوده که با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: فرآیند خرید انگور، گوجه‌فرنگی و سیب صنعتی در نقاط مختلف استان مستمر ادامه دارد و شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی روستایی و مراکز خرید تلاش می‌کند محصولات تولیدی کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری و به مراکز فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شود.

حسامی با اشاره به اهمیت خرید محصولات در زمان مناسب، گفت: استمرار خرید و ایجاد بستر مناسب برای تحویل محصول، علاوه بر کمک به مدیریت بازار، موجب کاهش دغدغه تولیدکنندگان و فراهم شدن زمینه عرضه مطمئن محصولات می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان در تولید سیب درختی، انگور و گوجه فرنگی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای جمع‌آوری و هدایت محصول به واحدهای فرآوری در حال انجام بوده و تلاش می‌شود با تقویت نقش تعاونی‌ها در زنجیره تولید تا بازار، توسعه خرید توافقی، حمایت از کشاورزان و استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلبه نحو مطلوب محقق شود.