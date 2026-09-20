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مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی گفت: خرید توافقی سیب صنعتی، انگور و گوجه فرنگی در استان که از آغاز فصل برداشت این محصولات شروع شده همچنان در حمایت از کشاورزان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی با اشاره به خرید انواع محصولات افزود: تاکنون ۲ هزار تن سیب درختی صنعتی، ۲۰۰ تن انگور و ۱۰۰ تن گوجه فرنگی به قیمت روز از کشاورزان خریداری شده است.
وی خاطر نشان کرد: آخرین قیمت امروز در خرید سیب صنعتی ۲۲۵ هزار ریال، گوجه فرنگی ۳۱۰ هزار ریال و انگور ۳۵۰ هزار ریال از قرار هر کیلوگرم بود که در ۲۵ مرکز خرید تعاون روستایی استان انجام شده است.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی ادامه داد: فعالیت شبکه تعاون روستایی در زمینه خرید محصولات کشاورزی همچنان مستمر بوده که با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان انجام میشود.
وی ادامه داد: فرآیند خرید انگور، گوجهفرنگی و سیب صنعتی در نقاط مختلف استان مستمر ادامه دارد و شبکه تعاون روستایی استان با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها، شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خرید تلاش میکند محصولات تولیدی کشاورزان در سریعترین زمان ممکن جمعآوری و به مراکز فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شود.
حسامی با اشاره به اهمیت خرید محصولات در زمان مناسب، گفت: استمرار خرید و ایجاد بستر مناسب برای تحویل محصول، علاوه بر کمک به مدیریت بازار، موجب کاهش دغدغه تولیدکنندگان و فراهم شدن زمینه عرضه مطمئن محصولات میشود.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان در تولید سیب درختی، انگور و گوجه فرنگی گفت: برنامهریزی لازم برای جمعآوری و هدایت محصول به واحدهای فرآوری در حال انجام بوده و تلاش میشود با تقویت نقش تعاونیها در زنجیره تولید تا بازار، توسعه خرید توافقی، حمایت از کشاورزان و استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلبه نحو مطلوب محقق شود.