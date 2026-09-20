ورزشکار اهل شهرستان میناب با حضور در شیراز، حد نصاب بیشترین تعداد روپایی‌زدن همراه با نگه‌داشتن توپ فوتبال روی پیشانی را به یاد شهدای دبستان شجره طیبه میناب به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آرش احمدی طیفکانی، ورزشکار اهل شهرستان میناب استان هرمزگان با حضور در شیراز، رکورد بیشترین تعداد روپایی‌زدن همراه با نگه‌داشتن توپ فوتبال روی پیشانی را به یاد شهدای دبستان شجره طیبه میناب به ثبت رساند.

احمدی طیفکانی گفت: این رکورد در حرکات تلفیقی با توپ فوتبال شماره پنج و با اجرای حرکات در حالت‌های ایستاده، نشسته و خوابیده انجام شد و در مدت ۳۶ دقیقه، ۵۰ حرکت صحیح در کنفدراسیون چندجانبه ثبت رکورد‌های جهانی ایمارو به ثبت رسید.

وی افزود: این رکورد به یاد شهیدان امیر محمدی و همایون زینعلی، از شهدای دبستان شجره طیبه میناب، انجام شد.

این ورزشکار هرمزگانی با اشاره به سابقه خود در ثبت رکورد‌های ورزشی گفت: از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و پیش از این نیز رکورد نگه داشتن توپ فوتبال روی پیشانی به صورت ثابت، به مدت ۸ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه را به ثبت رسانده است.

احمدی طیفکانی ادامه داد: قرار است در ادامه این برنامه، ۱۶۸ رکورد در استان‌های مختلف کشور و هر بار به یاد یکی از شهدای دبستان شجره طیبه میناب به ثبت برسد.

وی هدف از اجرای این برنامه را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای این حادثه عنوان کرد و گفت : ادامه مسیر ثبت رکوردها، با انجام هماهنگی‌های لازم در استان‌های مختلف کشور دنبال خواهد شد.