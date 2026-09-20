پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ بهصورت کاملاً حضوری خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۸ هزار دانشآموز در سراسر استان، سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانشفر در نشست هماندیشی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان بوشهر که با هدف تبیین برنامههای اول مهر و تمهیدات بازگشایی مدارس برگزار شد، با تأکید بر ایجاد فضایی باطراوت، پویا و متحول برای دانشآموزان اظهار داشت: امسال افتخار داریم میزبان ۲۵۸ هزار و ۸۱۴ دانشآموز در سطح استان باشیم که همگی سال تحصیلی را بهصورت حضوری و با نشاط آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به زیرساختها و منابع انسانی آموزش و پرورش استان افزود: آموزش این دانشآموزان در ۱۱ هزار و ۹۹۵ کلاس درس انجام میشود که از این تعداد، ۸ هزار و ۵۵۹ کلاس در مدارس دولتی و مابقی در مدارس غیردولتی ساماندهی شدهاند.
دانشفر همچنین به حضور بیش از ۱۷ هزار فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۷ هزار و ۴۵ معلم در مناطق مختلف استان وظیفه خطیر آموزش فرزندان این دیار را بر عهده دارند و به اولیا و مردم شریف استان اطمینان میدهیم که حتی در دورترین نقاط، هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را اولویت اصلی سال تحصیلی جدید دانست و تصریح کرد: با اجرای برنامههای توانمندسازی مدیران و معلمان، به دنبال ارتقای شاخصهای کیفی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ هستیم تا خانوادهها بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی، آغاز ماه مهر را جشن بگیرند.
وی در ادامه درباره وضعیت مدارس چندپایه در مناطق روستایی استان بیان کرد: به دلیل آمار پایین دانشآموزان در برخی روستاها (کمتر از ۸۵ نفر در مقطع ابتدایی)، طبق ضوابط آموزشی ناگزیر به اداره برخی کلاسها بهصورت چندپایه هستیم، هرچند آمار این مدارس نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
دانشفر در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای پیشرو، تجمیع و تمرکز مدارس کمجمعیت و همکاری مردم و مسئولان، به مرور مسئله مدارس چندپایه برچیده شود تا بهرهوری معلمان و کیفیت آموزش در تمامی مناطق استان بیش از پیش ارتقا یابد.