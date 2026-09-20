بازگشایی کامل حضوری مدارس در استان مرکزی؛ هماهنگی برای تردد ایمن دانشآموزان در روز اول مهر
نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با محوریت آمادگی برای بازگشایی حضوری مدارس و مدیریت ترافیک روز اول مهر برگزار شد. استاندار مرکزی از اتخاذ تصمیمات لازم برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد و پویش مهر علوی برای حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار آغاز به کار کرد.
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، در این نشست گفت: آمادگی لازم برای بازگشایی و حضوری بودن مدارس در سال تحصیلی جدید انجام و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شده است.
وی افزود: در این نشست در خصوص موضوعات مختلف از جمله سرویس مدارس، مدیریت ترافیک و ایمنی روز اول مهرماه، بهویژه رانندگانی که مسئولیت سرویس مدارس را بر عهده دارند، هماهنگیهای خوبی بین پلیس راهور و شهرداریها صورت گرفت تا شاهد شروع منظم سال تحصیلی جدید باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه کلاسهای درس در سال تحصیلی جدید بهصورت کامل و حضوری برگزار میشود، اظهار کرد: برنامههای ویژهای برای آغاز مهرماه تدارک دیده شده است.
وی افزود: موضوع استقرار مدارس تراز سند تحول بنیادین، تقسیم مسئولیتها در این حوزه، توسعه متوازن رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش در راستای ارتقای وضعیت کیفی هنرستانها از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود که تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
ایجاد زیرساختهای لازم در رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش برای هدایت تحصیلی دانشآموزان و همچنین گنجاندن مؤلفههای اعتقادی و هویتی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، پویش مهر علوی با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار آغاز به کار کرد.
امیر قدیمی، مجری بنیاد علوی در استان مرکزی، گفت: این پویش در راستای توانمندسازی دانشآموزان، اقدام به توزیع ۲۷۰ هزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان دهکهای یک تا چهار غیرحمایتی در سطح کشور کرده که سهم استان مرکزی از این تعداد شش هزار بسته است و تا قبل از شروع سال تحصیلی توسط مساجد، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد به دست دانشآموزان میرسد.