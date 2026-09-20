به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آقای خوش چشم افزود: پوتین به عراقچی گفته بود دو چیز ما را متحیر کرد یکی اینکه اگر ما اغتشاشات شما را داشتیم و بعد رهبر و ژنرال‌های ما را شهید می‌کردند تسلیم می‌شدیم و دیگری اینکه وقتی جایی از دنیا بمباران می‌شود فرار می‌کنند، اما مردم شما کف صحنه باقی ماندند و ما نیرو‌های مسلح و مردم شما را تحسین می‌کنیم.