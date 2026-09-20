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خوش چشم کارشناس مسائل بین الملل رسانه ملی در اجتماع شبانه گرگان گفت: پوتین رییس جمهور روسیه در دیدار وزیر امور خارجه با وی گفته بود که ما نیروهای مسلح و مردم شما را که در کف خیابان باقی ماندند تحسین می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آقای خوش چشم افزود: پوتین به عراقچی گفته بود دو چیز ما را متحیر کرد یکی اینکه اگر ما اغتشاشات شما را داشتیم و بعد رهبر و ژنرالهای ما را شهید میکردند تسلیم میشدیم و دیگری اینکه وقتی جایی از دنیا بمباران میشود فرار میکنند، اما مردم شما کف صحنه باقی ماندند و ما نیروهای مسلح و مردم شما را تحسین میکنیم.