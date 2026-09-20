امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۲۹

سازمان هواشناسی برای استان های ساحلی خزر و شمال خراسان شمالی رگبار و بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۰۹:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
گرانفروشی در نمایشگاه نوشت افزار
گرانفروشی در نمایشگاه نوشت افزار
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
قاب‌های ماندگار از حماسه سازی مردم غیور ایران
قاب‌های ماندگار از حماسه سازی مردم غیور ایران
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است؟
دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است؟
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
ترامپ باید از قدرت ایران درس عبرت بگیرد
ترامپ باید از قدرت ایران درس عبرت بگیرد
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
خبرهای مرتبط

پیش‌بینی آسمان آرام در بیشتر مناطق کشور

پیش بینی هواشناسی هرمزگان بیست و نهم شهریور ماه ۱۴۰۵

رگبار باران و وزش باد در مازندران؛ افزایش دما از سه‌شنبه

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 