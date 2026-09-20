به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیبل ۲۷ شهریور سالروز درگذشت شهریار شعر ایران، استاد محمدحسین بهجت تبریزی، روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده، شاعری اهل تبریز که با اشعار خود پلی ساخت میان شعر کلاسیک و مدرن.

به بهانه رویداد آذربایجان شرقی ایران، ایران جان، همکارمان گزارشی در این باره تهیه کرده:

«زبان و ادبیات فارسی، هویت جاودانه، حکمت بالنده و آیینه‌دار فرهنگ غنی ایران‌زمین است و شعر، زیباترین تجلی روح انسان و زبان پارسی، زمزمه زلال اندیشه و عشق می‌باشد.»

۲۷ شهریورماه، سالروز بزرگداشت شاعر پرآوازه معاصر، استاد سیّد محمّدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار و «روز شعر و ادب پارسی»، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به زبانی است که قرن‌ها حامل پیام صلح، معنویت، خردورزی و والاترین مفاهیم انسانی بوده است.

ادبیات پرشکوه فارسی با شاهکار‌های فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی، مولانا و شهریار، نه‌تنها شناسنامه فرهنگی این سرزمین، بلکه گنجینه‌ای بی‌بدیل در تمدن بشری به شمار می‌رود.