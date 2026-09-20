استاندار لرستان گفت: وحدت و همدلی دستگاه های اجرایی بستری برای توسعه ی استان و رفع مشکلات مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گفت:فضای عمومی حاکم بر لرستان بر مبنای برنامه ی توسعه استان و رفع مشکلات مردم، شکل گرفته و برنامه راهبردی توسعه ی استان بر اساس وفاق و همدلی در حال اجراست.

سید سعید شاهرخی افزود:وفاق و همدلی در همه ی سطوح از جمله مجمع نمایندگان استان،اعضای شورای تأمین، ائمه جمعه باعث حرکت در مسیر توسعه استان شده‌ است.

وی گفت:این برنامه در شرایط جنگی،متوقف نشده و اقدامات مورد نظر در حوزه‌ها و شهرستان‌های مختلف بر اساس برش شهرستانی درحال اجراست.

وی تأکید کرد: تمرکز اصلی بر روی اجرای این سند، برای توسعه همه‌جانبه استان است و باهمین رویکرد همه ی ارکان و مجموعه‌های استان، در مسیر تحقق این برنامه و رفع مشکلات مردم، تلاش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان هم گفت: برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی در استان، اجرا می‌شود.

عمران علی‌محمدی افزود: وجود قضات بومی و باسابقه و اجرای قانون حدنگار به صورت ۱۰۰درصد در حوزه ی منابع طبیعی و ۶۸درصدی در حوزه کشاورزی، از نکات بارز حوزه ی قضایی در لرستان است.

وی گفت: در مواردی زیرساختی لازم است فضای فیزیکی مجتمع‌های قضایی، حوزه فناوری افزایش و ارتقا یابد.

علی محمدی،لرستان را خاستگاه صلح و سازش عنوان کرد و افزود: وجود مردم صددرصد شیعه و مهربان، ظرفیتی برای توسعه ی جامعه این فرهنگ است.

وی گفت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با استفاده از ظرفیت خیران و ترویج این فرهنگ با کمک فرهنگ‌سازی نهادهایی مانند دانشگاه ضروری است.

وی گفت: فرهنگ‌سازی برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه در دستور کار این مجموعه‌، قرار دارد.