معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: عملیات احداث پل بایلر با هدف ارتقای ایمنی، مدیریت بحران‌های زیرساختی و تسهیل تردد و افزایش پایداری مسیر پرتردد کاربران جاده‌ای در محور گنبد-کلاله، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سلیم اصغری در بازدید از این طرح به همراه هیئت حسابرسی دیوان محاسبات و ذیحساب اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح که در حوزه استحفاظی شهرستان گنبدکاووس قرار دارد، شامل احداث پل و ایمن‌سازی تقاطع سارجه‌کر است.

وی با بیان اینکه این طرح با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزود: این طرح از سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود پایان مهر ماه به بهره‌برداری برسد.

اصغری اظهار کرد: احداث پل بایلر و ایمن‌سازی تقاطع سارجه‌کر، نقش مؤثری در ارتقاء ایمنی تردد، بهبود وضعیت عبور و مرور و افزایش پایداری این محور خواهد داشت.

این طرح با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر و کاهش مخاطرات در زمان بحران اجرا می‌شود و از طرح‌های مهم اداره کل برای بهسازی و ارتقاء ایمنی محور‌های پرتردد استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: محور گنبد-کلاله به طول ۳۵ کیلومتر، از محور‌های پدافندی، مهم و پرتردد منطقه محسوب می‌شود که در آن نقاط حساس و حادثه‌خیز شناسایی شده و در حال حاضر اقدامات لازم برای رفع و اصلاح، ایمن‌سازی و آشکارسازی این نقاط در حال انجام است.