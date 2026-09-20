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در کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن در هشتمین روز از این رویداد بزرگ فرهنگی، فضای خود را با عطر شهادت متبرک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این مراسم که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و محلی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار بروجن برگزار شد، جلوهای از تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان گلگونکفن بود.
در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این شهرستان و استان، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تأکید شد. شرکتکنندگان در این آیین با تأکید بر استمرار راه شهدا، بر اهمیت انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس به نسلهای آینده تصریح کردند.
کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری با هدف زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و تبیین نقش برجسته این استان در دوران دفاع مقدس به صورت برنامههای شهرستانی در حال برگزاری است.