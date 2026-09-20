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پروازهای مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس از ۲۹ شهریور تا سوم مهر توسط شرکتهای آسمان، ایرانایر و آوا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه پروازی هفته پایانی شهریور و روزهای نخست مهر ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر اعلام شد.
بر اساس این برنامه، روز یکشنبه ۲۹ شهریور، پرواز شرکت هواپیمایی آسمان از مشهد ساعت ۱۲:۲۰ وارد رامسر و ساعت ۱۳:۱۰ از رامسر به مشهد انجام میشود.
روز دوشنبه ۳۰ شهریور نیز شرکت هواپیمایی ایرانایر ساعت ۱۲:۱۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۲:۴۵ از رامسر عازم مشهد میشود.
همچنین پرواز شرکت هواپیمایی آوا روز دوشنبه ساعت ۱۲:۴۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۳:۳۵ از رامسر به مشهد انجام خواهد شد.
روز پنجشنبه ۲ مهر، پرواز ایرانایر ساعت ۱۰:۱۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۰:۵۰ از رامسر عازم مشهد میشود و پرواز آسمان نیز ساعت ۱۲:۲۰ وارد رامسر و ساعت ۱۳:۱۰ از رامسر به مشهد انجام خواهد شد.
روز جمعه ۳ مهر نیز پرواز شرکت هواپیمایی آوا ساعت ۹:۴۰ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۰:۳۰ از رامسر عازم مشهد خواهد شد.