پروازهای مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس از ۲۹ شهریور تا سوم مهر توسط شرکت‌های آسمان، ایران‌ایر و آوا انجام می‌شود.

برقراری پروازهای رامسر ـ مشهد در هفته پایانی شهریور و اول مهر

برقراری پروازهای رامسر ـ مشهد در هفته پایانی شهریور و اول مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه پروازی هفته پایانی شهریور و روز‌های نخست مهر ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر اعلام شد.

بر اساس این برنامه، روز یکشنبه ۲۹ شهریور، پرواز شرکت هواپیمایی آسمان از مشهد ساعت ۱۲:۲۰ وارد رامسر و ساعت ۱۳:۱۰ از رامسر به مشهد انجام می‌شود.

روز دوشنبه ۳۰ شهریور نیز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر ساعت ۱۲:۱۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۲:۴۵ از رامسر عازم مشهد می‌شود.

همچنین پرواز شرکت هواپیمایی آوا روز دوشنبه ساعت ۱۲:۴۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۳:۳۵ از رامسر به مشهد انجام خواهد شد.

روز پنجشنبه ۲ مهر، پرواز ایران‌ایر ساعت ۱۰:۱۵ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۰:۵۰ از رامسر عازم مشهد می‌شود و پرواز آسمان نیز ساعت ۱۲:۲۰ وارد رامسر و ساعت ۱۳:۱۰ از رامسر به مشهد انجام خواهد شد.

روز جمعه ۳ مهر نیز پرواز شرکت هواپیمایی آوا ساعت ۹:۴۰ از مشهد وارد رامسر و ساعت ۱۰:۳۰ از رامسر عازم مشهد خواهد شد.