عزیزی: اطلاعات شما آمریکایی ها چیزی جز دروغ نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات آمریکاییها درباره صفهای بنزین در ایران تصریح کرد: بار دیگر مشخص شد همه این «به اصطلاح» اطلاعاتتان چیزی جز دروغهای بی اساس نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره صف های طولانی بنزین در ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
بار دیگر مشخص شد همه این "به اصطلاح" اطلاعاتتان چیزی جز دروغهای بی اساس نیست. درس عبرت بگیرید و از خطای محاسباتی مجدد پرهیز کنید وگرنه نیروهای پیروزِ مسلح، درسی فراموش نشدنی به شما خواهند داد.