برگزاری دومین آیین «نشان ملی پارسی جان»

آیین اعطای «نشان ملی پارسی‌جان»، با حضور ناصر فیض، دبیر اجرایی رویداد ملی پارسی‌جان؛ سید علی میرفتاح، دبیر علمی رویداد ملی پارسی‌جان؛ میلاد عرفان‌پور، شاعر؛ فریبا یوسفی، شاعر و داور رویداد ملی پارسی‌جان؛ یوسفعلی میرشکاک، شاعر؛ فریبا یوسفی، شاعر و داور رویداد ملی پارسی‌جان؛ حمیدرضا محمدی، بنیان‌گذار تارنمای گنجور برگزیده نشان سرو زرین پارسی جان؛ محمد معتمدی، خواننده و برگزیده نشان سرو زرین پارسی جان و حسین اژدهایی، خبرنگار و برگزیده نشان سرو زرین پارسی جان شنبه ۲۸ شهریورماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.