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رئیسکل دادگستری استان بوشهر از آغاز فرآیند مصاحبه از متقاضیان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و برنامهریزی برای افزایش دفاتر فعال استان به ۳۱ دفتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز با اشاره به برگزاری آزمون متمرکز در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون، افرادی که حائز شرایط بودند به استان معرفی شدند که در حال حاضر ۳۱ نفر برای انجام مرحله مصاحبه در استان بوشهر فراخوانده شدهاند.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور، برگزاری مصاحبه به استانها واگذار شده است، افزود: تیمی متشکل از معاون آمار و فناوری دادگستری، معاونین، قضات و یک روانشناس، فرآیند مصاحبه را در مدت سه روز انجام میدهند پس از جمعبندی نهایی و ارسال امتیازات به تهران، نتایج نهایی ظرف یک ماه آینده به داوطلبان اعلام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به وضعیت کنونی دسترسی مردم به خدمات قضایی گفت: پیش از این ۱۸ دفتر خدمات قضایی و ۶ نمایندگی در استان فعال بود که با توجه به جمعیت استان، پاسخگوی نیازها نبود؛ به طوری که در برخی شهرستانهای بزرگ از جمله دیلم، دفتر خدمات قضایی وجود نداشت.
مهرانگیز تأکید کرد: با آزمون اخیر و جذب نیروهای جدید، ۱۳ دفتر جدید در نقاط مختلف استان از جمله دیلم، دلوار، تنگارم، بوشکان، سعدآباد، کاکی، عسلویه و شهر چاهمبارک راهاندازی میشود با اضافه شدن این ۱۳ دفتر، مجموع دفاتر خدمات قضایی استان به ۳۱ باب خواهد رسید که دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل و از سفرهای غیرضروری آنان جلوگیری میکند.
وی بیان کرد: در صورت نیاز و احساس کمبود در سایر مناطق، دادگستری استان آمادگی دارد از لیست ذخیرهها و یا برگزاری آزمونهای آتی برای توسعه دفاتر استفاده کند.
مهرانگیزافزود: شهرهای دیلم، دلوار، تنگ ارم، بوشکان، کاکی، سعدآباد، عسلویه (چاه مبارک) از مناطقی هستند که با این طرح صاحب دفتر خواهند شد و اگر بازهم منطقهای نیاز به این دفاتر داشته باشد برای توسعه بیشتر تصمیم گیری میشود تا در پیچ و خمهای اداری گیر نیفتند.