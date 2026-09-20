طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، ساعات کاری ادارات و بانک‌ها از اول مهر تا پایان سال، ۸ تا ۱۳ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با نزدیک شدن به فصل پاییز و تغییر شرایط جوی، سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد. این تغییر با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و پایداری شبکه سراسری برق و گاز، از اول مهرماه تا پایان سال اجرا می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ملی، استانی و بانک‌ها به شرح زیر تعیین شده است:

ساعت آغاز به کار: ۸:۰۰ صبح

ساعت خاتمه کار: ۱۳:۰۰

این تغییر شامل تمامی واحدهای ستادی (ملی)، استانی و بانک‌ها می‌شود و از اول مهرماه لازم‌الاجرا است.

ساعات کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان

بر اساس تبصره‌های این بخشنامه، ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و... که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌نمایند، نظیر مدارس و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) مطابق با مقادیر مندرج در بخشنامه و مصوبات مربوط خواهد بود. همچنین ساعات آغاز به کار واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی (ملی) مسقر در شهر تهران، لغو می‌شود.

تبصره‌های مهم بخشنامه

تبصره ۱: مابقی ساعات کار موظفی موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.

تبصره ۲: تبعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره ۳: ساعات آغاز و خاتمه کار موضوع این بند برای کارکنان بانک‌ها، ساعات موظفی ارائه خدمت است و کارکنان مذکور موظفند حداقل ۱۵ دقیقه قبل و بعد از ساعات مقرر در محل کار حضور داشته باشند.

حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین

در بند ۳ این بخشنامه، در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستان و دبستان یا فرزند زیر شش سال می‌باشند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت آغاز به کار یکی از والدین موافقت نمایند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم می‌باشند.

شناور شدن ساعات کاری برای کارکنان

بر اساس بند ۴ این بخشنامه، به منظور تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، استانداران مجاز هستند در شرایط اضطرار، در خصوص تعیین درصد حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان مربوطه بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ این سازمان، اتخاذ تصمیم نمایند.