به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی پورسلیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: طرح قاضی در مدرسه طی ۲ سال گذشته در مدارس استان اجرا شد و با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آموزش‌های پیشگیرانه امسال وارد سومین سال اجرای خود می‌شود.

او افزود: در این طرح تلاش بر این است ارتباط مستقیم و موثری میان جامعه دانش‌آموزی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های خود، پاسخ پرسش‌های حقوقی و اجتماعی خود را از قضات و کارشناسان دریافت کنند.

پورسلیمی ادامه داد: یکی از اولویت‌های امسال در اجرای این طرح آگاهی‌بخشی درباره جرایم نوظهور و آسیب‌های فضای مجازی است، زیرا دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از اوقات خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند و آشنایی آنان با تهدید‌ها و شیوه‌های سواستفاده مجرمان ضروری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: در کارگاه‌های امسال موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، سواستفاده از اطلاعات هویتی، کلاهبرداری اینترنتی، تهدید و اخاذی در فضای مجازی، انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، لینک‌های جعلی و شیوه صحیح مواجهه با افراد ناشناس در فضای مجازی مورد توجه قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: این برنامه ویژه دانش‌آموزان نیست و والدین، مربیان و کادر آموزشی مدارس نیز از مخاطبان اصلی کارگاه‌ها هستند، زیرا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری و همراهی مدرسه و خانواده است.

پورسلیمی گفت: علاوه بر موضوعات مرتبط با فضای مجازی، در این کارگاه‌ها مباحثی مانند آسیب‌های اجتماعی، خشونت، رفتار‌های پرخطر، مسئولیت‌های قانونی، مهارت حل اختلاف، فرهنگ گفت‌و‌گو و صلح و سازش نیز متناسب با نیاز مدارس آموزش داده خواهد شد.