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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از آغاز سومین دوره اجرای طرح قاضی در مدرسه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی پورسلیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: طرح قاضی در مدرسه طی ۲ سال گذشته در مدارس استان اجرا شد و با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آموزشهای پیشگیرانه امسال وارد سومین سال اجرای خود میشود.
او افزود: در این طرح تلاش بر این است ارتباط مستقیم و موثری میان جامعه دانشآموزی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا دانشآموزان ضمن آشنایی با حقوق و مسئولیتهای خود، پاسخ پرسشهای حقوقی و اجتماعی خود را از قضات و کارشناسان دریافت کنند.
پورسلیمی ادامه داد: یکی از اولویتهای امسال در اجرای این طرح آگاهیبخشی درباره جرایم نوظهور و آسیبهای فضای مجازی است، زیرا دانشآموزان بخش قابل توجهی از اوقات خود را در فضای مجازی سپری میکنند و آشنایی آنان با تهدیدها و شیوههای سواستفاده مجرمان ضروری است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: در کارگاههای امسال موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، سواستفاده از اطلاعات هویتی، کلاهبرداری اینترنتی، تهدید و اخاذی در فضای مجازی، انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، آسیبهای شبکههای اجتماعی، لینکهای جعلی و شیوه صحیح مواجهه با افراد ناشناس در فضای مجازی مورد توجه قرار میگیرد.
او تاکید کرد: این برنامه ویژه دانشآموزان نیست و والدین، مربیان و کادر آموزشی مدارس نیز از مخاطبان اصلی کارگاهها هستند، زیرا پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری و همراهی مدرسه و خانواده است.
پورسلیمی گفت: علاوه بر موضوعات مرتبط با فضای مجازی، در این کارگاهها مباحثی مانند آسیبهای اجتماعی، خشونت، رفتارهای پرخطر، مسئولیتهای قانونی، مهارت حل اختلاف، فرهنگ گفتوگو و صلح و سازش نیز متناسب با نیاز مدارس آموزش داده خواهد شد.