به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهر ماه که میرسد فضای شهر رنگ و بوی تازه‌ای میگیرد دانش آموزان برای خرید نوشت افزار شور و اشتیاق دارندکلاس هاس درس نو می‌شود و مدارس آماده حضور دانش اموزان میشود.

در کشور ما بهار علم در پاییز آغاز می‌شود برای ما مهرماه همواره ماه تکاپو، نشاط و موسم دانایی بوده و هست.

هزینه غذا و خوابگاه دانشجویی، آمادگی مدارس با اجرای طرح مهر تحصیلی، اقلام ورزشی و آموزشی اهدا شده به مدارس شهری و روستایی استان، از خبر‌هایی است که در اولین بسته مهر تحصیلی آمده است.

امسال ۱۴هزار و ۹۰۶ معلم برای آموزش ۱۹۶هزار دانش آموز خراسان شمالی آماده می‌شوند.