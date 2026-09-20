مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از تحقق ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن طی پنج ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داود شهرکی گفت: بخشی از حمایت‌های ما در حوزه صنعت و معدن از طریق تسهیلات بانکی است که برای بهره‌برداری از بسیاری از واحد‌ها به واحد‌های صنعتی کمک می‌کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل تبصره ۲ قانون بودجه به واحد‌های صنعتی پرداخت شده است که می‌توان گفت سهم منابع بانکی ما در این بخش صددرصد محقق شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: به دنبال منابع جدید نیز هستیم تا از محل توافق با بانک‌ها و قرارداد‌هایی که منعقد می‌کنیم و همچنین منابعی که سازمان برنامه در اختیار ما قرار می‌دهد، از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم. همچنان مصوبات سفر ریاست جمهوری را نیز در دستور کار داریم که بخشی از منابع ما را تأمین می‌کند.