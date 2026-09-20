بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛
تیم ملی والیبال ساحلی بر مالدیو غلبه کرد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را با شکست مالدیو آغاز کرد.
والیبال ساحلی یکی از رشتههای این بازیها است که مسابقات مرحله مقدماتی آن با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مردان از امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) آغاز شد و تا ۱۱ مهر پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز به مصاف مالدیو (آدم / اسماعیل) رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.
ملی پوشان ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴ حریف نخست خود را شکست دادند تا روز سه شنبه ۳۱ شهریور در دومین مسابقه به مصاف بنگلادش بروند.
تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی همگروه است، ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه ۳۰ مهر) به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) میرود.