برخورد یک دستگاه خودروی سواری با نیوجرسی در محدوده روستای باغان، محور سبزوار به مشهد صبح امروز، یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: در پی اعلام این حادثه، آتش‌نشانان به محل اعزام شدند و خودروی ال۹۰ با نیوجرسی در محور سبزوار به مشهد برخورد کرده بود که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: آتش‌نشانان با توجه به نشت سوخت از خودرو، برای جلوگیری از وقوع حریق احتمالی اقدامات ایمنی لازم را انجام دادند و پس از ایمن‌سازی محل حادثه، به مأموریت خود پایان دادند.