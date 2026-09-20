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برخورد یک دستگاه خودروی سواری با نیوجرسی در محدوده روستای باغان، محور سبزوار به مشهد صبح امروز، یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: در پی اعلام این حادثه، آتشنشانان به محل اعزام شدند و خودروی ال۹۰ با نیوجرسی در محور سبزوار به مشهد برخورد کرده بود که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.
وی افزود: آتشنشانان با توجه به نشت سوخت از خودرو، برای جلوگیری از وقوع حریق احتمالی اقدامات ایمنی لازم را انجام دادند و پس از ایمنسازی محل حادثه، به مأموریت خود پایان دادند.