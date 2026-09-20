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استاندار آذربایجان شرقی در پیامی درگذشت مادر بزرگوار «شهیدان اکبری کردهده» در مراغه تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام سرمست آمده است: درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیهخانم ملکنساء معبودی، مادر گرانقدر شهیدان والامقام «اکبر و یاور اکبری کردهده» موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این مادر فداکار، سالیان متمادی با صبری زینبگونه، داغ فراق دو فرزند شهید خویش را تحمل کرد و با ایمان، استقامت و ایثار، الگویی ماندگار برای نسلهای امروز و فردای این سرزمین بود. بیتردید عزت، امنیت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهیدان و خانوادههای بزرگواری است که با تقدیم عزیزترین سرمایههای خود، از کیان میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری کردند.
تکریم خانوادههای معظم شهدا، افزون بر آنکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی است، مسئولیتی سازمانی و تکلیفی شرعی برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی به شمار میرود و همگان موظفیم قدردان ایثار، صبر و فداکاری این اسوههای استقامت باشیم.
اینجانب درگذشت اینامالشهید شریف را به خانواده محترم اکبری کردهده، مردم شریف شهرستان مراغه، جامعه ایثارگری و خانوادههای معظم شهدا تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی، همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.