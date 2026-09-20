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امروز: -
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دستورکار نشست علنی امروز به این شرح است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی