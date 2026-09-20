گروه جهادی سجادیه بابل با استقرار ۲۵ یونیت سیار دندانپزشکی، خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی در روستاهای قائم‌شهر ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول گروه جهادی سجادیه بابل گفت: این گروه جهادی با حضور در روستا‌های افراپل پایین‌جاده و گیله‌کلا شهرستان قائم‌شهر، خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به اهالی این مناطق ارائه کرد.

محمدسعید دنیاگرد افزود: گروه جهادی سجادیه بابل در قالب تیم تخصصی ۹۰ نفره و در چارچوب اردوی دو روزه در روستای افراپل و مناطق همجوار مستقر شد و خدمات پزشکی عمومی، دندانپزشکی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی ارائه داد.

وی گفت: ۲۵ یونیت سیار دندانپزشکی در این اردو مستقر و خدمات تخصصی دندانپزشکی به‌صورت رایگان به جامعه هدف ارائه شد.

دنیاگرد ادامه داد: مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افراد دهک‌های یک تا چهار درآمدی، در اولویت دریافت خدمات تخصصی این گروه جهادی قرار داشتند.

مسئول گروه جهادی سجادیه بابل گفت: مشاوره تخصصی به مادران باردار و شیرده نیز از دیگر خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی بود.

این اردوی جهادی با هدف کاهش هزینه‌های درمان و تسهیل دسترسی اهالی مناطق روستایی به خدمات تخصصی پزشکی و دندانپزشکی برگزار شد.