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گرمای هوا، کار ساخت سد باهوش در تنگستان را به شب کشانده است؛ طرحی که با پیشرفت ۴۸ درصد، برای تأمین آب هزار و ۴۴۰ هکتار از نخلستانهای شهرستان تنگستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عملیات ساخت سد مخزنی باهوش در حد فاصل اهرم -کلمه، با وجود گرمای هوا و محدودیتهای مالی، همچنان ادامه دارد.
این سد با ارتفاع ۴۳ متراز پی و طول تاج ۱۸۰ متر ساخته میشود و مخزن آن ظرفیت ۲۱ میلیون مترمکعب آب دارد.
حجم آب تنظیمی سد نیز ۷۸ میلیون مترمکعب پیشبینی شده است.
با توجه به شرایط آبوهوایی گرم، فعالیتهای اجرایی کارگاه در حال حاضر در ساعات شب انجام میشود تا روند ساخت طرح با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.
سد باهوش با هدف تأمین آب مورد نیاز ۱۴۴۰ هکتار از نخلستانهای اهرم ساخته میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در صورت تأمین اعتبارات لازم، پیشبینی میشود این طرح در دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.