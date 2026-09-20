

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دور چهارم مسابقات به این شرح است:

* مردان:

ایران ۴ - ۰ مولداوی

- در تیم ایران استاد بزرگ محمدامین طباطبایی، بردیا دانشور و مهدی غلامی و استاد بین المللی آرش داغلی به برتری رسیدند و استاد بین المللی رضا مهدوی استراحت کرد.

- تیم ایران پیش از این ۴ - ۰ تیم موزامبیک و ۳.۵ - ۰.۵ تیم بولیوی را برد و با بلژیک ۲ - ۲ مساوی کرد.

- برنامه دور پنجم:

ایران - لیتوانی

- در جدول مردان تیم‌های چین، ازبکستان و آلمان با ۸ امتیاز اول تا سوم هستند. تیم ایران با ۷ امتیاز به رده سیزدهم جهش کرد.

* زنان:

ایران ۰.۵ - ۳.۵ صربستان

- در تیم بانوان ایران استاد بزرگ مبینا علی‌نسب و استادان بین المللی میترا اصغرزاده و پروا بهزاد نظیف مغلوب شدند و استاد بین المللی ملیکا محمدی به تساوی رسید. استاد بین المللی آنوشا مهدیان در این بازی استراحت کرد.

- تیم بانوان ایران پیش از این ۴ - ۰ قبرس و ۳ - ۱ تیم‌های فرانسه و سریلانکا را برد.

- برنامه دور پنجم:

ایران - ایرلند

در جدول بانوان تیم‌های آمریکا، چین و لهستان با ۸ امتیاز اول تا سوم هستند. تیم ایران با ۶ امتیاز به رده سی‌ام نزول کرد.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ در بخش مردان تیم‌های هند، آمریکا، ازبکستان و چین اول تا چهارم شدند و تیم ایران با ۱۴ امتیاز بیست و ششم شد. در بخش زنان نیز تیم‌های هند، قزاقستان، آمریکا و اسپانیا در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران با ۱۳ امتیاز در رده ۳۷ قرار گرفت.

در تاریخ المپیاد شطرنج که از سال ۱۹۲۴ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۲۵ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و آمریکا با ۶ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی و ۹ سومی در رده دوم و مجارستان با ۵ قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده سوم قرار دارند. تیم ارمنستان ۳ بار، اوکراین و چین ۲ بار و تیم‌های صربستان (با احتساب نتایج یوگسلاوی سابق)، آلمان (با احتساب نتایج آلمان شرقی و غربی سابق)، هند و لهستان یک بار قهرمان شده‌اند.

در بخش زنان روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۵ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و چین با ۶ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و گرجستان با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم قرار دارند.

دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۸ در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.