مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از اختصاص ۳۳۷ میلیارد ریال اعتبار بازآفرینی به طرح‌های زیرساختی استان خبر داد و گفت: مطالعات طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر رشت با رویکردی مشارکتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدمهدی علیزاده گفت: ۳۳۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران به طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی زیرساخت‌ها در گیلان اختصاص یافت.

وی مطالعات طرح ویژه حفاظت و احیاء بافت تاریخی شهر رشت را یکی از اولویت‌های راهبردی این اداره کل دانست و افزود: این مطالعات این با رویکردی جامع و با حضور اساتید، صاحب‌نظران و ذی‌نفعان انجام می‌شود تا ضمن آسیب‌شناسی همه جانبه، سندی مرجع برای حفاظت از این هویت شهری و تغییر مناسب آن برای توسعه پایدار و گردشگری فرهنگی استان تدوین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه اجرای طرح‌ها با استفاده از منابع بازآفرینی سبب اجرای زنجیره‌ای طرح‌های زیرساختی شده است، گفت: برای تکمیل طرح احیای بافت‌های فرسوده در محله پیرسرای رشت، طرح اصلاح و ساماندهی تیر‌ها و کابل‌های برق این منطقه با ۷۰ میلیارد ریال هزینه اجرا شد.

محمدمهدی علیزاده همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام شده از مدیریت شهری، افزود: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی میدان‌ها و محور‌های اصلی در شهر‌های انزلی و رودسر اختصاص یافته است و در حوزه توسعه فرهنگی هم طرح ساخت مجموعه «خانه و کتابخانه کودک و نوجوان» با قراردادی به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال در دست اجراست که تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال از این مبلغ هزینه شده است.

وی با تأکید بر اقدامات مطالعاتی و شناسایی نقاط هدف برای بازسازی بافت‌های فرسوده در گیلان، افزود: قرارداد‌های مشاوره‌ای به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای پایش محلات هدف در شهر‌های رشت، بندر انزلی و لاهیجان منعقد شده و همچنین ۷ میلیارد ریال برای طراحی بستر و حریم رودخانه‌های زرجوب و گوهررود جهت توانمندسازی ساکنان حاشیه این رودخانه‌ها در نظر گرفته شده است.

علیزاده گفت: ساماندهی تالاب عینک و تداوم مطالعات بازآفرینی در دیگر شهر‌های استان هم از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود تا محیط زیست شهری به شرایط مطلوب و پایدار دست یابد.