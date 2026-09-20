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با هر سلیقه برای ایران

بیش از دویست شب از تداوم حضور میدانی مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و میهن عزیز می‌گذرد، پدیده بی نظیر که مردم مبعوث رقم زدند و جهانیان به حیرت آن نشستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۰۹:۱۱
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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