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رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل گفت: بیش از ۱۵۰ نقطه پرترافیک و حادثهخیز سطح شهر بر اساس بررسیهای کارشناسی پنج سال اخیر از نظر هندسی اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن میرزایی رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل افزود: تلاش تیم مهندسی در اجرای این طرح بر حذف موانع فیزیکی و روانسازی جریان ترافیک متمرکز بود.
وی بیان کرد: مهمترین اقدامهای صورت گرفته شامل تبدیل میدانهای امام علی (ع)، صنایع دستی، حکیم نظامی، جانبازان و ولایت به تقاطعهای چراغدار بوده که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک معابر شهر اردبیل داشته است.
رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر حذف میدان جهاد و تبدیل آن به چهارراه برای تسهیل عبور و مرور شهروندان و خروج میدان آزادگان از یکطرفه بودن، در دست اقدام است.
وی به اصلاح هندسی معابر پشت بیمارستان امام خمینی (ره)، حذف بریدگیهای زاید و جمعآوری نیوجرسیهای غیرضروری به عنوان بخش دیگری از عملیات عمرانی اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور تسهیل مسیریابی شهروندان و مسافران، تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر استاندارد در نقاط کلیدی شهر از جمله پل بسیج و میدان نیایش در اولویت قرار گرفت.
میرزایی اظهار کرد: ۲۰ مورد تابلوی دروازهای و صلیبی (پیشآگاهی) و ۵۰ مورد تابلوی راهنمای مسیر در این راستا در میدانها و تقاطعهای پرتردد شهر نصب شد تا انتظام بصری فراهم و سردرگمی رانندگان کاسته شود.
وی عنوان کرد: در سالجاری نصب و راهاندازی پنج سامانه دوربین ثبت تخلف سرعت در دستور کار است و در سال گذشته نیز برای امنیت و هوشمندسازی معابر به نصب و راهاندازی ۱۰ سامانه نظارت تصویری معابر، ۲ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز با قابلیت مکانیزاسیون کامل به منظور اعمال قانون و پنج سامانه دوربین چهار جهته همزمان در تقاطعهای بازار و چهارراه امام خمینی (ره) اقدام شده بود.
رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل ادامه داد: انتقال ارتباط دوربینها از بستر رادیویی به فیبرنوری برای پایداری و کیفیت بالاتر تصاویر و هوشمندسازی ۲ تقاطع برای مدیریت لحظهای و هوشمند چراغهای راهنمایی و رانندگی بر اساس حجم ترافیک عبوری در سال گذشته انجام شد.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز کنترل ترافیک اردبیل گفت: فقدان مرکز کنترل ترافیک در سالهای گذشته از چالشهای اساسی مدیریت شهری محسوب میشد و اردبیل تنها مرکز استان فاقد این مرکز بود ولی خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری برای ساماندهی ترافیک افتتاح شد.
میرزایی افزود: امکان مدیریت یکپارچه و ساماندهی ترددها با راهاندازی این مرکز فراهم شده و مرکز کنترل ترافیک اردبیل به عنوان مغز متفکر شبکه حمل و نقل شهر، بستری را فراهم کرده است تا تصمیمگیریهای ترافیکی نه بر اساس حدس و گمان بلکه بر پایه دادههای دقیق و لحظهای صورت گیرد.