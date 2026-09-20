سرپرست مرکز بهداشت کیش، با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های سلامت دانش‌آموزی، از والدین خواست نسبت به انجام معاینه‌های دوره‌ای و بررسی وضعیت سلامت فرزندانشان در پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم اقدام کنند.

شناسایی زودهنگام مشکلات جسمی و روانی دانش آموزان با پایش به موقع

شناسایی زودهنگام مشکلات جسمی و روانی دانش آموزان با پایش به موقع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به اجرای برنامه مراقبت سلامت دانش‌آموزان افزود: برنامه مراقبت سلامت با هدف پایش وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال و شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی اجرا می‌شود.

او گفت: دانش‌آموزان از بدو ورود به دبستان و سپس هر سه سال یک‌بار در پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم در مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، از خدمات مراقبتی رایگان، معاینه‌های پزشکی و بررسی وضعیت واکسیناسیون بهره‌مند می‌شوند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: انجام مراقبت سلامت برای دانش‌آموزان پایه‌های هدف از موارد الزامی ثبت‌نام است.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: مدیران مدارس و والدین با همکاری و پیگیری لازم، زمینه انجام به‌موقع این مراقبت‌ها را فراهم کنند.

او افزود: ارائه خدمات سلامت دانش‌آموزان در مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی، فارابی و پایگاه‌های سلامت مهستان و سحر انجام می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند برای دریافت خدمات رایگان به نزدیک‌ترین مرکز محل سکونت خود مراجعه کنند.