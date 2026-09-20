به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ در این مراسم نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تبریک سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، نقش مهم طلاب و روحانیون در جامعه تشریح کرد و با تاکید بر توجه به انقلابی ماندن و انقلابی بودن اظهار داشت: حوزه انقلابی، حوزه‌ای زنده و فعال در علم و جهاد، حاضر در صحنه، ولایتمدار، پویا در علم، پژوهش، تحقیق و دفاع از حاکمیت نظام و انقلاب است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه حوزه غیرانقلابی، حوزه‌ای متروکه است که با اصول حوزه انقلابی مورد تاکید علمای اسلام تفاوت دارد، بیان کرد: پایه و اساس همه حوزه‌ها و مدارس علمیه باید بر محور ولایتمداری و اصول انقلاب باشند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه روحانیون در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند، تاکید کرد: حوزه‌علمیه همانند یک قرارگاه آسمانی انقلاب در خط مقدم مبارزه با تهاجم جهان استکبار قرار دارد.

آیت الله صفایی‌بوشهری با تاکید بر تربیت ۸۰ استاد درجه یک حوزوی در استان بوشهر تصریح کرد: از مدرسه‌های علمیه باید پژوهشگران دینی برای تبلیغ به روز دین تربیت شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان بوشهر با اشاره به ورودی ۱۶۵ طلبه جدید به حوزه‌های علمیه استان بوشهر افزود: امسال ۱۶۵ طلبه جدید جذب مدارس علمیه استان بوشهر شدند که دوره‌های تثبیت و میثاق طلبگی را طی می‌کنند.