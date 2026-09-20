به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: ۷۰ برنامه شاخص و حدود ۳۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و خدمت‌رسانی هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ علی گله‌داریان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها از ۳۱ شهریورماه تا هفتم مهرماه با شعار محوری لبیک یا خامنه‌ای و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تکریم خانواده معظم شهدا و رزمندگان و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

گله‌داریان با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس افزود: اجتماع بزرگ جان‌فدایان با حضور میهمان ملی، یادواره شهدای جنگ رمضان، شهدای دانش‌آموز و شهدای زن شهرستان، رزمایش بزرگ رزمی، فرهنگی، نظامی و جشنواره بازی‌های بومی و محلی برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، اجتماع بزرگ «جان‌فدایان»، اعزام تیم‌های پزشکی عمومی و تخصصی به مناطق محروم، توزیع بسته‌های کمک‌تحصیلی و معیشتی و اجرای اردو‌های جهادی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

او ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، نمایشگاه محصولات خانگی و اقتصاد مقاومتی، اجرای تئاتر خیابانی، اهدای خون، تجلیل از رزمندگان، پزشکان جهادی و خادمان حجاب و همچنین برنامه‌های ویژه در بخش‌های اشکنان، چاهورز، علامرودشت و اهل از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

سرهنگ علی گله‌داریان در پایان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لامرد با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت، بزرگداشت شهدا و رزمندگان، تقویت مشارکت مردمی و ارائه خدمات اجتماعی و جهادی به مردم طراحی و اجرا خواهد شد.