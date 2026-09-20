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نویسنده کتاب «امین زبان و ادب پارسی» گفت : این کتاب که به چاپ چهارم رسیده به زودی در بازار نشر عرضه می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسن مقیسه نویسنده و پژوهشگر با حضور در برنامه روی خط خبر افزود : کتاب «امین زبان و ادب پارسی»، رهگفتارهای امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) دربارهی زبان و ادبیات فارسی است و تلاش شده است در این اثر نوع نگاه معظّملّه به زبان و ادبیات فارسی به خواننده شود و ابعاد چارچوب ذهنی حضرت آیتاللهالعظمی شهید خامنهای در صیانت و گسترش زبان فارسی و راهکارهای مربوطه احصا شود.
سوال: صیانت از مرزهای زبان فارسی و مقابله فرهنگی با گسترش بی رویه زبانهای بیگانه تنها یک موضوع ادبی و زینتی نیست بلکه مراقبت از زبان فارسی درواقع از هویت ملی، استقلال فکری و میراث تمدنی ایرانیان است، کتاب امین زبان و ادب پارسی که با موضوع دیدگاهها و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب درباره زبان و ادبیات فارسی است از سوی انتشارات انقلاب اسلامی با ویرایش جدید در چند روز آینده روانه بازار خواهد شد این کتاب بیانات، دیدگاهها و راهکارهای قائد شهید امت را درباره صیانت، حفظ و گسترش زبان فارسی بررسی میکند. برای آشنایی بیشتر با مباحثی که در این کتاب مطرح شده دعوت کردیم از آقای مقیسه مولف این کتاب، آقای مقیسه خیلی خوش آمدید.
مقیسه: به نام خدا، از شبکه خبر برای برگزاری این گفتوگو سپاسگذاری میکنیم، در ابتدا لازم است که به اطلاع بینندگان و شنوندگان عزیز برسانم که کتاب زبان و ادب پارسی اولین کتابی است که دیدگاههای رهبر حکیم شهید ما را فقط در خصوص زبان فارسی بیان کرده این کتاب در چند روز آینده چاپ چهارمش بیرون میآید هم با ویرایش جدید است و هم با طرح جدید روی جلد کتاب است و نکته مهم این است که دوستان ما در انتشارات انقلاب اسلامی که بسیار هم کوشا هستند تدبیری که کردند این بود که چاپهای تصنعی بر روی این کتاب قرار نگرفت این کتاب اولین بار سال ۹۰ بیرون آمد، از سال ۹۰ تا دو سال پیش یعنی در طی ۱۳ سال ۹ هزار جلد این کتاب فروش رفته با توجه به این که این یک کتاب تخصصی است و به درد عامه مردم هم شاید نیاید به نظرم فروش آن خیلی فروش خوبی بوده، الان ما در آستانه چاپ چهارم این کتاب هستیم خوشبختانه این کتاب طی ۱۵ سال گذشته از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته، در کراچی در همان سال ۹۰ این کتاب به زبان اردو ترجمه شد، ۵ سال پیش در سال ۱۴۰۰ این کتاب به زبان ونگالی ترجمه شد همینطور اصل فارسی این کتاب به کشورهای ارمنستان، پاکستان، هند و حتی بوسنی راه پیدا کرده، از طرف دیگر بسیار خوشحال هستیم که بعضی از استادان دانشگاه ما در رشته زبان و ادبیات فارسی این کتاب را در دورههای مختلف دانشگاهی در کشور مورد توجه قرار دادند و تدریس شده و همچنین در محافل علمی و پژوهشگاهها مورد توجه قرار گرفته، این که یک کتابی چاپ تصنعی رویش نخورد، نه هزار جلد طی ۱۵ سال بفروشد به نظرم بسیار معقولانه است و این جا من از کسانی که در انتشارات انقلاب اسلامی موسسه انقلاب اسلامی، دفتر نشر آثار رهبر شهید فعالیت میکنند بسیار سپاسگذارم که تدبیر خوب و حکیمانهای را به کار گرفتند.
سوال: من میخواهم شما را به قبل از ۱۵ سال گذشته برگردانم سال ۹۰ که برای اولین بار این کتاب منتشر شد، بفرمائید ایده تدوین این کتاب از کجا شکل گرفت؟
مقیسه: من با توجه به این که رشته تحصیلیام از دوره دبیرستان تا سطوح عالی همین زبان و ادبیات فارسی بوده تورقی در مجموعه کتابهایی که درباره دیدگاههای رهبر معظم انقلاب بود انجام دادم قبل از سال ۹۰ و دیدم که دیدگاههای ایشان درباره زبان فارسی خالی است بنابراین به این سمت رفتم که از بین مولفههای مختلف فرهنگی که ایشان دیدگاه هایشان را بیان کردند فقط به زبان فارسی بپردازم .
مقیسه: چرا به زبان فارسی پرداختم چرا به مولفههای دیگر فرهنگی نپرداختم، ببینید یک سؤالی که معمولاً از ما میکنند این است که اگر رهبر انقلاب رهبر انقلاب نبود باز هم به زبان فارسی میپرداخت یعنی میخواهند جامعه مخاطب را با یک سؤال انحرافی به یک سوی دیگری ببرند.
سوال: میخواهند اینگونه القا بکنند که زبان حاکمیتی هست یعنی، چون ایشان یک حاکم و رهبر انقلاب بودند به زبان پارسی پرداختند برای اینکه من به این سؤال جواب بدهم اینگونه شروع میکنم که علاقه و عشق و تمامیت دلبستگی رهبر معظم انقلاب به زبان فارسی از سن دوازده، سیزده سالگی بوده آن گونه که خودشان گفتهاند از همان سنین شروع میکنند در کنار دروس عربی که میخواندند در حوزه و کتابهایی که مرحوم پدرشان داشتند که از عالمان روزگار خودشان بودند از همان سن دوازده سیزده سالگی ایشان رمانهای خارجی را شروع میکنند به خواندن بعد کم کم در سن پانزده، شانزده سالگی باتوجه به اینکه طبع شعری هم داشتند و غزل میگفتند شعر میگفتند به خوانش داستانهای ایرانی و فارسی هم روی میآورند گلستان را چندین بار خواندند و استنساخ کردهاند، دیوانهای بزرگی مثل مثنوی و دیوان حافظ را باهاش مانوس بودند در جایی گفتند که من شبی نبود که یک غزل از حافظ نخوانم و نخوابم.
خوب همه اینها دست به دست هم گذاشته و ایشان یکی از غزلهای خوبشان را قبل از انقلاب در یک محفل شعری در اصفهان میخوانند بنابراین پرداختن به زبان فارسی از سوی رهبر انقلاب با جان و روح و خون ایشان آغشته بوده من جالب این نکته را برای شما بگویم که مردان بزرگ معمولاً انسانهایی هستند که نیروهای متضادی در درونشان هست شما ببینید رهبر انقلاب را در نظر بگیرید ایشان یک فرد روحانی بوده یعنی از سن هفت سالگی، هشتسالگی در محضر پدر دروس حوزوی را شروع میکنند به خواندن در تمام عمرش روحانی بوده شما میدانید کسی که در حوزه درس میخواند پایه درس در حوزه به زبان عربی هست عربی را کاملاً میدانستند پس روحانی بودند عربی را میدانستند با متون عربی ما مانند قرآن و ادعیه مانوس بودند بعد از طرفی ایشان به زبان ترکی علاقه داشتند و به زبان ترکی صحبت میکردند، اما در عین حال به عنوان یک مدافع بزرگ زبان فارسی شناخته شد.
سوال: و این رشته در خانواده ایشان دارد رهبر حی هم که در واقع به رهبری برگزیده شدهاند و انتخاب شدهاند پیامی که صادر فرمودند درخصوص زبان فارسی شد اولین پیامی که در حوزه پاسداشت زبان فارس منتشر شده؟
مقیسه: به نکتهای بسیار خوبی اشاره کردید من اتفاقاً در ذهنم بود که به این نکته بینندگان را توجه بدهم و آن این که بسیار سپاسگزاری میکنم از حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای که تقریباً در کمتر از هفتاد روز از انتشار انتسابشان به امامت ولایی جامعه ما درباره زبان فارسی در روز بیست و پنج اردیبهشت پیام دادند حقیقتش شاید بسیاری از کنشگران زبان فارسی از جمله خود بنده این موضوع را پیش بینی نمیکردیم اگر رهبر معظم انقلاب امام شهیدمان در این زمینه مدافع بودند پیام میدادند خوب ایشان همین الان توضیح دادند که از سنین نوجوانی به زبان فارسی روی آوردند، اما وقتی که میبینیم رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای درباره زبان فارسی پیام میدهند پس بسیار باید امیدوار باشیم که همچنان زبان فارسی به عنوان یکی از دو رکن مهم جامعه ما و هویت ملی ما همچنان میتواند.
سوال: و یک بسته جامع و کاملی بود در حوزه زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی و البته یک نکته ویژه هم وجود دارد بالاخره تهدیدهایی در حال حاضر وجود داردم برای توجه زبان فارسی هستش و وبا توجه به رشد فزاینده فضای مجازی هم این بیشتر خودش را نشون میدهد چه باید کرد در دقایق پایانی هستیم؟
مقیسه: ببینید زبان فارسی همواره در طول تاریخ در معرض تهاجم انواع زبانها بوده، اما این زبان با توجه به اینکه مغز و درونه بسیار قویای دارد میتواند از خودش دفاع بکند در این زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی در کتاب امیر زبان و ادب پارسی رهنمودهای بسیار خوبی دادند چه در زمینه دفاع در داخل چه در زمینه آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور انشاءالله در یک وقت موسع دیگری.
سوال: و چقدر فضای مجازی تلاش میکند که زبانهای محلی و منطقهای را مقابل زبان ملی که زبان فارسی هستش قرار بدهد؟
مقیسه: بله یکی از نکات بسیار مهمی که رهبری ما را به اون متوجه کردند این است که ما یک زبان ملی داریم که آن زبان فارسی است، اما هرکس که ایرانی است و مدافع زبان ملی است اگر ترک باشد اگر لر باشد اگر کرد باشد در درجه اول از زبان ملی دفاع میکند ایشان مثال میآورند مشخصاً از ترکزبانها مثال میآورند که من ترک زبانهای زیادی را میشناسم که بهترین مقالهها را در زمینه دفاع از زبان فارسی نوشتند.