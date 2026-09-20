زادگاه علامه شهید مطهری فریمان با ۱۰۰ اثر تاریخی که ۵۰ درصد آن ثبت ملی شده و با جاذبه‌های فراوان تاریخی، مذهبی و طبیعی مشهور، هتلی برای اقامت ندارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهر فریمان گفت: مجتمع راه ابریشم امید فریمان طرحی با ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت، در انتظار تأمین منابع و اعتبار است.

رضا پورابراهیم با اشاره به این که این مجتمع خدماتی، گردشگری و اقامتی با زیربنای حدود ۴۲۰۰ مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصد، حاصل سرمایه‌گذاری چندین خانواده است که تاکنون بالغ بر چند صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این سرمایه به دلیل عدم تکمیل و بهره‌ برداری، همچنان بلااستفاده مانده است.

وی با بیان این که این طرح در ابتدا برای ۱۸۹۱ مترمربع از محل منابع داخلی بانک ملی تسهیلات دریافت کرد و در ادامه، با توجه به الزامات و تغییرات مصوب میراث فرهنگی، طرح توسعه یافت و مساحت مجموعه به حدود ۴۲۰۰ مترمربع رسید اظهار داشت: برای این تغییرات، مصوبات لازم اخذ شده و با دستور مستقیم وزیر وقت، موضوعات مربوط به طرح و تسهیلات نیز پیگیری شده است؛ بنابراین، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است، اما با این حال افزایش چشمگیر قیمت مصالح، تجهیزات و هزینه‌های ساخت‌وساز موجب شد منابع و تسهیلات اولیه پاسخگوی هزینه‌های تکمیل پروژه نباشد و حتی تعیین تکلیف منابع و تسهیلات قبلی، ادامه تأمین مالی از سوی بانک را با مشکل مواجه کرده است و این در حالی است که پروژه تاکنون درآمدی برای سرمایه‌گذاران نداشته و هزینه‌های نگهداری ساختمان نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: اهمیت راه‌اندازی این مجتمع برای شهرستان فریمان بسیار بالاست چرا که فریمان در مسیر جاده تاریخی ابریشم و محور تردد به شرق کشور، افغانستان و شهر‌هایی همچون تربت‌جام، تایباد، تربت‌حیدریه و خواف قرار دارد و با توجه به افزایش فعالیت‌های تجاری و مرزی، به‌ویژه در مرز دوغارون و تردد مسافران و تجار افغانستانی، نیاز به زیرساخت اقامتی مناسب بیش از گذشته احساس می‌شود.

پورابراهیم گفت: این طرح در صورت بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم ۷۵ نفر را فراهم خواهد کرد و می‌تواند بخشی از نیاز شهرستان در حوزه اقامت، گردشگری و خدمات را برطرف نماید لذا برای تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل طرح از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مصوب شده است و در صورت پرداخت این تسهیلات توسط بانک ملی، با توجه به پیشرفت بالای طرح، امکان تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع در کمتر از چند ماه وجود خواهد داشت.

این شهرستان در جنوب شرقی شهر مشهد، موقعیتی بسیار عالی برای جذب سرریز مسافر و گردشگر در شهر مشهد را دارد، اما گردشگران امکان اقامت شبانه را در فریمان ندارند و مجبورند ساعت ماندگاری خود در شهر فریمان را کوتاه کنند و به شهر مشهد بازگردند.