اجرای ۲۶۹ کیلومتر عملیات مرمت و روکش آسفالت در محورهای خراسان جنوبی
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان جنوبی از اجرای عملیات مرمت، روکش و ارتقای کیفیت آسفالت ۲۶۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این عملیات مرمت و روکش آسفالت در قالب ۲۰ طرح انجام شده است، افزود: از مجموع عملیات انجامشده، ۲۱۹ کیلومتر روکش آسفالت و ۵۰ کیلومتر لکهگیری و سایر عملیات مرتبط اجرا شده است.
فرخی گفت: از جمله طرحهای شاخص اجراشده در این مدت میتوان به طرحهای مرمت و روکش آسفالت پودر لاستیکی محور نهبندان- زاهدان، مرمت و روکش آسفالت کمربندی قاین، مرمت و روکش آسفالت محور قاین- خواف، روکش آسفالت محور خوسف – خور- سراهی راهداران، روکش آسفالت کمربندی بیرجند، روکش آسفالت محور فردوس- دیهوک و روکش آسفالت محور بیرجند -اسدیه میل ۷۳ اشاره کرد.
وی با اشاره به اهمیت محور بیرجند- نهبندان- زاهدان گفت: این محور به دلیل قرار گیری در محور اصلی چابهار - مشهد و تردد بالا از محورهای مهم خراسان جنوبی محسوب میشود و عملیات بهسازی و روکش آن با هدف ارتقای ایمنی کاربران جادهای در حال انجام است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات نگهداری راهها به صورت مستمر در محورهای خراسان جنوبی دنبال میشود، افزود: در حال حاضر ۱۰ طرح در حوزه بهسازی و روکش آسفالت در خراسان جنوبی فعال است که در مجموع ۷۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی را شامل میشود.
فرخی گفت: اولویت اجرای این طرحها بر اساس میزان خرابی رویه راه، حجم و نوع تردد، اهمیت محور، شرایط جوی، وضعیت ایمنی و ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت راهها تعیین میشود.